Apple заблокировала доступ к iCloud девушке из-за ее фамилии

В неприятную ситуацию попала девушка Рэйчел Тру, которая из-за своей фамилии уже полгода не может получить доступ к аккаунту в сервисе iCloud.

Как пишет 9to5mac, при попытке авторизации программные алгоритмы Apple воспринимают фамилию пользовательницы - Тру - как атрибут кода - одну из переменных True и False.

Со стороны ситуация может показаться забавной, но все это время с пострадавшей снималась абонентская плата, а перейти на бесплатный тариф она не может, потому что потеряет в таком случае важную для нее часть данных.

При этом Рэйчел утверждает, что много часов провела в безуспешных разговорах с технической поддержкой по этому поводу.

Компания Apple инцидент пока не комментирует.