Аргентина экстрадировала в Россию обвиняемого в краже драгоценностей колумбийца

Гражданин Колумбии, которого обвиняют в краже драгоценностей на 160 миллионов рублей с выставки в Казани, был выдан России властями Аргентины. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов. Он будет доставлен в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола.

По его словам, гражданин Колумбии Эдгар Алехандро Валеро Валеро был выдан Аргентиной по требованию Генпрокуратуры РФ и экстрадирован в Россию. Тут его обвиняют по статье 158, часть 4, пункт "б" УК РФ (кража в особо крупном размере).

Само преступление, по информации следователей, произошло в июле 2018 года в павильоне выставочного центра "Казанская ярмарка", где Эдуард Валеро с сообщниками украли чемодан с драгоценными украшениями и скрылись на ожидавшей их машине. Украденным имуществом преступники распорядились по своему усмотрению. Российская сторона объявила преступников в розыск.

Эдуард Валеро был задержан в Аргентине в сентябре 2019 года. Генпрокуратура РФ направила запрос о его выдаче, который был удовлетворен в сентябре 2020 года.