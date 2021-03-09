Байден выдвинул двух женщин на посты глав командований ВС США

Президент США Джо Байден выступает в присутствии генерала Жаклин Ван Овост и генерал-лейтенанта Лоры Ричардсон. 8 марта 2021 г. Фото: AFP/MANDEL NGAN

Президент США Джо Байден сообщил, что выдвинул двух женщин на посты глав командований в вооруженных силах страны. Генерал Жаклин Ван Овост возглавит Транспортное командование ВС США, а генерал-лейтенант Лора Ричардсон станет главой Южного командования ВС США.

Обе будут в ранге четырехзвездных генералов - это высший военный ранг в США, подчеркнул Байден на церемонии в Белом доме. "Сегодня Международный женский день, и все мы должны признать достижения этих женщин, которые разрушают барьеры", - цитирует РИА Новости американского лидера. Президент США представил Ван Овост и Ричардсон, и рассказал их биографии.

Как отметила вице-президент США Камала Харрис, сегодня женщины составляют 16% от всех американских военных на активной военной службе и 19% офицерского состава.