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09.03.2021 18:00
Рубрика: Спорт

Сюрприз у берегов Невы

Подмосковные "Химки" без своего лидера Алексея Шведа победили "Зенит" на его площадке
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 49(8400)
Чемпионат Единой лиги - один из самых непредсказуемых и потому привлекательных для болельщиков клубных турниров на континенте. Сюрпризы в соревновании с участием команд из России, Казахстана, Латвии, Эстонии и Польши происходят постоянно. Вот и на очередной игровой неделе случилась сенсация. Испытывающий в этом сезоне проблемы спортивного и финансового характера БК "Химки" в отсутствие ведущего игрока Алексея Шведа победил на выезде в Питере лидера "регулярки" местный "Зенит" - 81:78.
"Химки" разрывают шаблоны: после серии неудач победили испанский "Реал" в Евролиге и "Зенит" в Единой лиге. Фото: VTB Ligue

У лучшего бомбардира в истории Единой лиги Шведа обострилась травма спины, поэтому он не смог выйти на площадку. Без Алексея роль командного заводилы взял на себя американец Эррик МакКоллум. Все 40 минут чистого времени матча проходили в равной борьбе. Ничейный счет на табло был зафиксирован в 19 случаях, и точно такое же количество раз происходила смена лидера. Естественно, что при таком накале борьбы все решилось в концовке заключительной четверти.

Большую часть сезона остававшийся без контракта чемпион Европы-2007 Антон Понкрашов хладнокровно за 1.19 до сирены реализовал для "Химок" два штрафных броска, гости повели 74:71. А затем дальнее попадание Макколлума позволило подмосковному клубу лидировать уже с разницей в шесть очков. Далее с двух сторон пошли штрафные за тактические фолы. Ситуацию резко обострил точный бросок из-за дуги в исполнении зенитовца Билли Бэрона - 78:80. Но оставалось всего лишь шесть секунд, "Химки" довели сражение до своей победы. Самыми результативными у гостей стали Джордан Мики (20 очков), Эррик МакКоллум (16), Сергей Моня (12), в составе "Зенита" отличились Алекс Пойтресс (22) и Кевин Пангос (16).

- Мы сыграли как команда! Никто на себя не тянул одеяло, хорошо защищались, все друг другу помогали, - сказал капитан "Химок" Сергей Моня. - В концовке молодец МакКоллум, он забросил два тяжелых трехочковых мяча. Наверное, и удача была на нашей стороне. Рад, что в такой тяжелый момент для нашей команды, когда каждая победа на вес золота, мы смогли собраться и переиграли лидера чемпионата.

Фото: bckhimki.com
"Химки" проиграли "Зелена-Гуре" в матче Единой лиги

Результаты остальных встреч тура: ЦСКА - "Цмоки-Минск" (Беларусь) - 101:67, БК "Нижний Новгород" - "Астана" (Казахстан) - 75:73, "Калев" (Эстония) - "Автодор" (Саратов) - 85:77, "Зелена-Гура" (Польша) - "Парма" (Пермь) - 95:92.

Питерцы сохранили за собой первую строчку, "Химки" улучшили свои шансы на попадание в плей-офф, закрепившись на седьмом месте. В турнире лидируют: "Зенит" СПб - 15 побед - 3 поражения, УНИКС (Казань) - 14-4, ЦСКА - 12-5, "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 11-6, "Зелена-Гура" - 12-8.

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