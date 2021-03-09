Беларусь отправила 7 тысяч тонн нефтепродуктов в российские порты

С начала марта Беларусь отправила семь тысяч тонн нефтепродуктов в российские порты Усть-Луга и Петербургский морской порт. Об этом сообщил глава Министерства транспорта России Виталий Савельев.

Нефтепродукты отправлялись в два этапа. Как уточнил министр, пятого марта в сторону России Мозырским НПЗ был отгружен бензин в количестве 3400 тонн, который поступает в порт Усть-Луга оператору "Портэнерго". Шестого марта тем же Мозырским НПЗ были отгружены 3600 тонн мазута. Операторами с российской стороны являются Петербургский нефтяной терминал и Санкт-Петербургский морской порт. Оператором с российской стороны является Федеральная грузовая компания.

В течение 2021-2023 годов предполагается перевалка более 9,8 млн тонн грузов, такие объемы предусмотрены межправительственным соглашением, подписанным 19 февраля. Беларусь будет отправлять в порты России мазут, бензин, газойл и масло, а контракты будут заключаться по принципу take-or-pay, который предполагает, что, даже если покупатель откажется приобретать товар в максимальном количестве, которое закреплено в договоре, ему придется оплатить всю стоимость.