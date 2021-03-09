Беларусь предложила польскому дипломату покинуть страну

Министерство иностранных дел Беларуси предложило польскому дипломату покинуть страну в связи с грубым нарушением Венской конвенции о консульских сношениях. Как сообщает агентство БЕЛТА, речь идет о консуле Генерального консульства Польши Ежи Тимофеюке.

"Временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский 9 марта был вызван в МИД. Во время встречи польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с участием консула Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат", прошедшем 28 февраля в Бресте с участием представителей, связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций", - цитирует сообщение МИД Беларуси агентство.

В белорусском МИД подчеркнули принципиальную и последовательную позицию Минска в отношении "проклятых солдат" "Абсолютно неприемлемы для нас героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, грубейшие нарушения обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма. Своими преступлениями в местах компактного проживания белорусского национального меньшинства "проклятые солдаты" под командованием Ромуальда Райса поставили себя на один уровень с гитлеровскими карателями. Память о сожженных деревнях, сотнях убитых и искалеченных мирных граждан священна для нашей страны. И Беларусь, и Польша заплатили колоссальную цену за выживание своих народов в той страшной войне", - подчеркнули в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

МИД Беларуси напомнили, что разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, а также реабилитация нацизма являются уголовным преступлением в республике. "Участием в указанном мероприятии польский представитель грубо нарушил нормы международного права, в частности, Венскую конвенцию о консульских сношениях", - заключили в ведомстве, добавив, что польской стороне была вручена нота, в которой консулу предложено покинуть территорию Беларуси.