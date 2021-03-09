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Британский уличный художник Бэнкси в очередной раз привлек внимание широкой публики. На этот раз он сделал внушительных размеров граффити на стене тюрьмы в британском городе Рединг. На нем он обыграл один из наиболее известных способов побега, когда заключенный использует простыни, связанные в подобие веревки, чтобы спуститься с тюремных стен. Здесь же арестант спускается по "веревке" из ленты бумаги с текстом, выходящей из печатной машинки.
"Холстом" для новой работы Бэнкси стала стена бывшей тюрьмы в Рединге, где отбывал срок писатель Оскар Уайльд. Фото: EPA "Холстом" для новой работы Бэнкси стала стена бывшей тюрьмы в Рединге, где отбывал срок писатель Оскар Уайльд. Фото: EPA
"Холстом" для новой работы Бэнкси стала стена бывшей тюрьмы в Рединге, где отбывал срок писатель Оскар Уайльд. Фото: EPA

Эта аллегория предположительно отсылает к тому факту, что известный писатель Оскар Уайльд отбыл в этом месте последние полтора года из своего двухлетнего тюремного заключения.

Фото: Burnt Banksy/ youtube.com
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Под впечатлением от тяжелых, каторжных условий содержания, а также от практики публичных казней осужденных Уайльд впоследствии напишет знаменитую поэму "Баллада Редингской тюрьмы" под псевдонимом С.3.3, что означает тюремное крыло "С", 3-й этаж, камера N 3. Редингская тюрьма формально прекратила свою работу в начале 2014 года, и британское министерство юстиции в качестве ее собственника собиралось продать участок со всеми строениями под снос.

Однако некоторые члены городского совета посчитали, что здание необходимо сохранить в качестве туристического объекта. После появления граффити Бэнкси опубликовал видео, в котором детально показал процесс его создания.

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