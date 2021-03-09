Британский уличный художник Бэнкси в очередной раз привлек внимание широкой публики. На этот раз он сделал внушительных размеров граффити на стене тюрьмы в британском городе Рединг. На нем он обыграл один из наиболее известных способов побега, когда заключенный использует простыни, связанные в подобие веревки, чтобы спуститься с тюремных стен. Здесь же арестант спускается по "веревке" из ленты бумаги с текстом, выходящей из печатной машинки.

"Холстом" для новой работы Бэнкси стала стена бывшей тюрьмы в Рединге, где отбывал срок писатель Оскар Уайльд. Фото: EPA