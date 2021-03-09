Эта аллегория предположительно отсылает к тому факту, что известный писатель Оскар Уайльд отбыл в этом месте последние полтора года из своего двухлетнего тюремного заключения.
Под впечатлением от тяжелых, каторжных условий содержания, а также от практики публичных казней осужденных Уайльд впоследствии напишет знаменитую поэму "Баллада Редингской тюрьмы" под псевдонимом С.3.3, что означает тюремное крыло "С", 3-й этаж, камера N 3. Редингская тюрьма формально прекратила свою работу в начале 2014 года, и британское министерство юстиции в качестве ее собственника собиралось продать участок со всеми строениями под снос.
Однако некоторые члены городского совета посчитали, что здание необходимо сохранить в качестве туристического объекта. После появления граффити Бэнкси опубликовал видео, в котором детально показал процесс его создания.