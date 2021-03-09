Биржевая цена на сжиженный газ побила исторический рекорд

Биржевая цена на сжиженный углеводородный газ (СУГ) побила исторический рекорд, поднявшись до 35,24 тыс. рублей за тонну. Об этом сообщает ТАСС.

С начала года цена на СУГ выросла почти на 50%, до этого сжиженные углеводородные газы торговались так дорого только в 2018 году. Тогда максимум цены составил 34,3 тыс. рублей за тонну.

СУГ используется, как газомоторное топливо, а также продается в баллонах для бытовых нужд. В конце прошлого года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже обращала внимание на рост розничных цен на СУГ в баллонах для потребителей с учетом доставки. Служба предлагала на на период стабилизации экономической ситуации, связанной с распространением коронавируса ввести временное регулирование цен на бытовой газ. Поправки были разработаны и опубликованы на портале обсуждения правовых актов.