Лыжник Александр Большунов стал самым высокооплачиваемым спортсменом чемпионата мира среди мужчин.

Призовые россиянина от Международной федерации лыжного спорта (FIS) и от организаторов ЧМ в Оберстдорфе посчитали сотрудники норвежской газеты Dagbladet. Большунов заработал 350 224 норвежских кроны, или три миллиона рублей.

Но в Dagbladet забыли упомянуть, что цена и ценность - разные вещи. Да, Большунов выиграл больше всех медалей среди лыжников на турнире: "золото" в скиатлоне, два "серебра" в составе эстафеты и в марафоне, а также "бронзу" в командном спринте. Но вряд ли деньгами можно компенсировать то, что случилось в невероятно драматичном финише гонки на 50 км.

У женщин все однозначно. Лидер и по медалям, и по призовым, конечно, норвежка Тереза Йохауг, которая на ЧМ завоевала четыре золотые медали, что принесло ей 513 536 норвежских крон (4,4 млн рублей).