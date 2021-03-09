ЦБ: Вложения в госдолг РФ из США составили почти триллион рублей

Доля иностранных инвесторов в общем объеме рынка ОФЗ составила на начало года 23,3%, снизившись за 2020 год на 8,9% в результате роста общего объема рынка и небольшого участия нерезидентов в новых размещениях. Наибольшая доля вложений среди стран-нерезидентов приходится на компании из Великобритании и США (по 6,9%, что в объемах по номиналу составляет 947 и 944 млрд руб. соответственно), Бельгии (3%) и Сингапура (1,5%). При этом суммарные вложения инвесторов через компании из Великобритании и США (13,8%, или 1891 млрд руб. по номиналу) превышают суммарные вложения инвесторов из иных иностранных юрисдикций (9,4%, или 1288 млрд руб. по номиналу).

"Страновая концентрация среди нерезидентов может способствовать уязвимости российского рынка к ухудшению геополитических факторов со стороны отдельных государств, - отмечает Банк России. - В то же время в целом небольшая доля иностранных участников на рынке, стабильность спроса со стороны локальных инвесторов и низкий уровень государственного долга обеспечивают устойчивость российского рынка ОФЗ".

Ранее в США неоднократно обсуждались санкции против иностранных держателей российского госдолга.

За 2020 год он вырос на 5,42 трлн рублей (на 39,9%) и составил 18,99 трлн рублей, или 17,8% ВВП. В 2021 году Минфин планировал занять около 3,7 трлн рублей. Согласно закону о бюджете предельный уровень госдолга в 2021 году составляет 20,4% прогнозируемого объема ВВП (в 2022 году - 20,8%, в 2023 году - 21,4%). Однако глава Минфина Антон Силуанов допустил сокращение объема заимствований, что, по его словам, обеспечит сохранение уровня госдолга в ближайшие три года в пределах 20% ВВП.

Это позволит сохранить высокий уровень доверия со стороны инвесторов в долговой российский рынок и более гибко реагировать на возможные вызовы и угрозы, отметил министр.