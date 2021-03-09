ЦБ: Вложения в госдолг РФ из США составили почти триллион рублей

Новости

ЦБ предписал крупнейшим брокерам приостановить сделки ряда клиентов 19:53
Беларусь предложила польскому дипломату покинуть страну 19:38
В МИД РФ прокомментировали приговор по делу об убийстве Андрея Карлова 18:53
Словаки доверяют "Спутнику V" больше, чем вакцинам Moderna и AstraZeneca 18:46
Английский предложили сделать на Украине вторым государственным 18:40
Материальную помощь получат более 15 тысяч москвичей-чернобыльцев 18:34
"Вообще не понимаю, что происходит": певица Манижа о "Евровидении" 18:26
Вратарь Рыжиков покидает "Тамбов" 18:24
В Подмосковье арестован убийца четырех человек 18:23
Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!" попал в шорт-листа премии BAFTA 18:13
Володин на встрече с главой ПАСЕ обсудит работу западных соцсетей в РФ 18:06
Греция может начать принимать туристов с 14 мая 18:03
В Сочи с 1 июля запретят строительство многоквартирных домов 17:47
Белорусские мотострелки и десантники по тревоге переброшены на Волгу 17:34
Стало известно, какие работники чаще всего получают повышение 17:31
Брюс Кэмпбелл анонсировал "Зловещих мертвецов 4" 17:31
В СФ предложили способ увеличить объемы компенсации материального ущерба 17:19
Паспорта вакцинации могут начать выдавать в ЕС уже в мае 16:40
Московские застройщики стали реже срывать сроки ввода домов 16:40
"Спартак" попросит РФС отменить желтую карточку Жиго 16:30
Видео: жених сделал предложение актрисе Анастасии Макеевой на сцене 16:13
Бывший главный тренер "Спартака" Романцев выписан из больницы 16:11
СМИ: Олимпиада в Японии пройдет без иностранных зрителей 16:08
В Башкирии медсестра спасла из горящего дома троих детей 15:58
"Последнему маньяку СССР" отказали в досрочном освобождении 15:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
09.03.2021 19:11
Рубрика: Экономика

ЦБ: Вложения в госдолг РФ из США составили почти триллион рублей

Текст: Игорь Зубков
Российскими государственными ценными бумагами владеют компании из 67 стран, сообщил Банк России по итогам анализа структуры инвесторов в облигации федерального займа (ОФЗ) на 1 января 2021 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Александр Астафьев/ТАСС
Кабмин: Обратный акциз привлечет в нефтепереработку 1 трлн инвестиций

Доля иностранных инвесторов в общем объеме рынка ОФЗ составила на начало года 23,3%, снизившись за 2020 год на 8,9% в результате роста общего объема рынка и небольшого участия нерезидентов в новых размещениях. Наибольшая доля вложений среди стран-нерезидентов приходится на компании из Великобритании и США (по 6,9%, что в объемах по номиналу составляет 947 и 944 млрд руб. соответственно), Бельгии (3%) и Сингапура (1,5%). При этом суммарные вложения инвесторов через компании из Великобритании и США (13,8%, или 1891 млрд руб. по номиналу) превышают суммарные вложения инвесторов из иных иностранных юрисдикций (9,4%, или 1288 млрд руб. по номиналу).

"Страновая концентрация среди нерезидентов может способствовать уязвимости российского рынка к ухудшению геополитических факторов со стороны отдельных государств, - отмечает Банк России. - В то же время в целом небольшая доля иностранных участников на рынке, стабильность спроса со стороны локальных инвесторов и низкий уровень государственного долга обеспечивают устойчивость российского рынка ОФЗ".

Ранее в США неоднократно обсуждались санкции против иностранных держателей российского госдолга.

За 2020 год он вырос на 5,42 трлн рублей (на 39,9%) и составил 18,99 трлн рублей, или 17,8% ВВП. В 2021 году Минфин планировал занять около 3,7 трлн рублей. Согласно закону о бюджете предельный уровень госдолга в 2021 году составляет 20,4% прогнозируемого объема ВВП (в 2022 году - 20,8%, в 2023 году - 21,4%). Однако глава Минфина Антон Силуанов допустил сокращение объема заимствований, что, по его словам, обеспечит сохранение уровня госдолга в ближайшие три года в пределах 20% ВВП.

Это позволит сохранить высокий уровень доверия со стороны инвесторов в долговой российский рынок и более гибко реагировать на возможные вызовы и угрозы, отметил министр.

Экономика Финансы Инвестиции Госфонды и контрольные органы Центральный банк

Главное сегодня

В МИД РФ прокомментировали приговор по делу об убийстве Андрея Карлова
Греция может начать принимать туристов с 14 мая
Песков назвал тревожной информацию СМИ о возможных кибератаках на Россию
Госдума поддержала проект о блокировке сайтов за оправдание экстремизма
Утвержден новый порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников
Кого коснутся новые правила досрочного выхода на пенсию
Ищущим работу гражданам предоставят специальные выплаты