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Рубрика: Спорт

До слез обидно

Скандалом запомнится чемпионат мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Неделя № 50(8401)
В немецком Оберстдорфе завершился чемпионат мира по лыжным видам спорта. "РГ" подводит итоги его лыжегоночной части.
В финишном створе из-за контакта с Клебо у Большунова сломалась палка... Фото: Телеканал "Матч ТВ" В финишном створе из-за контакта с Клебо у Большунова сломалась палка... Фото: Телеканал "Матч ТВ"
В финишном створе из-за контакта с Клебо у Большунова сломалась палка... Фото: Телеканал "Матч ТВ"

Дуэль со скандалом

На ЧМ-2021 не было недостатка в ярких событиях, но запоминается, как известно, последнее. Этот чемпионат мира войдет в историю в первую очередь благодаря скандалу, приключившемуся в финальной части марафона на 50 км классическим ходом. Обладатель "золота" на самой престижной дистанции должен был определиться в схватке двух главных антиподов мировых лыж - Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо. Россиянин первым вышел на финишную прямую и имел право выбирать коридор. Скандинав сунулся туда же и нечаянно задел руку соперника: этого оказалось достаточно, чтобы Большунов неловко поставил палку и сломал ее. Получив такую фору, Клебо легко умчался к финишу, а в самом конце Александра обошел еще один норвежец, Эмиль Иверсен.

Фото: Федерико Модика / РИА Новости
Опубликовано видео столкновения Большунова с Клебо на финише марафона

От обиды Большунов расплакался прямо в зоне финиша. Между тем российская сторона подала протест на действия Йоханнеса, и жюри после полутора часов раздумий с нашими доводами согласилось. Только Саше от этого не легче: "золото" перешло к Иверсену, а Большунову досталось лишь "серебро". К слову, история еще не закончилась: норвежцы собирались подать апелляцию и вернуть "золото" Клебо.

..но Саше, расплакавшемуся на финише, не легче. У него только "серебро". Фото: Телеканал "Матч ТВ"

Один на лыжне - воин

У Большунова точно останутся от ЧМ-2021 смешанные чувства. Ведь именно в Оберстдорфе он завоевал свое первое "золото" чемпионатов мира, выиграв скиатлон. В этой гонке он в одиночку боролся со сборной Норвегии - тренд всех мужских личных гонок турнира. В гонке на 15 км с раздельным стартом скандинавы взяли у россиянина реванш, оставив его без медали, в марафоне случился инцидент с Клебо. Увы, остальные наши лыжники поддержать Большунова не смогли. По мнению призера чемпионатов мира, а ныне тренера Сергея Крянина, дело даже не в способностях российских спортсменов, а в психологии победителей, которой им не хватает. Остальные смогли доехать до медалей лишь в командных гонках: спринте и эстафете.

... и через полтора часа жюри соревнований отобрало «золото» у норвежца... Фото: Телеканал "Матч ТВ"

Подвиг ценой в "серебро"

Наши девушки увозят из Оберстдорфа лишь одну медаль, зато какую. В эстафете сборная России опередила главного фаворита, Швецию, уступив только норвежкам. Это лучший результат россиянок в эстафетах на ЧМ с 2005 года, когда мы тоже взяли "серебро". С учетом проблем, с которыми столкнулись наши девушки, это подвиг. Напомним, Татьяна Сорина и Наталья Непряева незадолго до старта турнира в Оберстдорфе получили травмы и чудом успели восстановиться к гонкам.

Лыжник Большунов по итогам чемпионата мира заработал 3 млн рублей призовых
Все медали сборной России

Александр Большунов (скиатлон) - "золото"

Александр Большунов, Глеб Ретивых (командный спринт) - "бронза"

Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева (эстафета) - "серебро"

Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Александр Большунов (эстафета) - "серебро"

Александр Большунов (50 км) - "серебро"

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