Что нужно проверить после выздоровления от COVID-19

Чем больше переболевших коронавирусной инфекцией, тем понятнее, что для многих заболевание не проходит бесследно. Даже те, кто перенес инфекцию в легкой форме, могут отмечать всевозможные неприятные симптомы. В Минздраве говорят о необходимости проведения для таких пациентов реабилитации и создают специальную комиссию для изучения постковидного синдрома. Это состояние нередко надолго остается даже у тех, кто, казалось бы, болел COVID-19 нетяжело.

После коронавирусной инфекции могут обостриться старые болячки и возникнуть новые. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Первое время врачи советуют переболевшим возвращаться к обычной жизни аккуратно, беречь себя, не перенапрягаться, соблюдать режим сна и отдыха и правильно питаться, а нагрузки наращивать очень постепенно.

Как проконтролировать последствия болезни? Какие анализы сдать, какие системы проверить? На эти вопросы "РГ - Неделе" ответил медицинский директор Лабораторной службы Хеликс Дмитрий Денисов.

Что такое постковидный синдром?

Национальный институт качества медицинской помощи (NICE) Великобритании разработал рекомендации, согласно которым, если признаки и симптомы заболевания сохраняются от 4 до 12 недель - это продолжающийся симптоматический COVID-19; если симптомы сохраняются более 12 недель и не объясняются альтернативным диагнозом, то, скорее всего, это постковидный синдром.

Таким образом, время восстановления у всех разное: у многих после перенесенной инфекции симптомы продолжаются менее 12 недель, у других - дольше. Если симптомы не исчезают или возникают новые в срок от 4 до 12 недель, то рекомендуется проконсультироваться с врачом и сдать анализы.

Хочу особо отметить: не надо заниматься самодиагностикой и самолечением. Интерпретировать результаты исследований и назначать терапию в случае, если параметры отклоняются от нормы, может только врач, так же как и отслеживать в динамике показатели результатов анализов.

На какие показатели обязательно стоит обратить внимание после перенесенного COVID-19 и почему?

Изменения, возникающие в организме после заражения COVID-19, могут влиять на самочувствие и во время выздоровления, и в дальнейшем.

Поэтому стоит обратить внимание на оценку тех органов и систем, которые чаще всего поражаются инфекцией. Вот примерный перечень исследований, которые помогут составить объективную картину состояния здоровья:

- общий анализ крови,

- анализ на СРБ (С-реактивный белок) и ферритин (поможет исключить остаточный воспалительный процесс и анемию);

- проверить свертываемость крови (нужен, чтобы исключить риск образования тромбов);

- оценить состояние миокарда (сердечной мышцы) (это особенно важно, если человек перенес пневмонию или у него были проблемы с сердцем до инфекции);

- проверить показатели печени и почек (это поможет оценить их состояние после заболевания и приема лекарств).

Важные анализы для прогноза восстановления:

- лактат - маркер гипоксии (недостатка кислорода в организме):

- уровень витамина D (его дефицит, который наблюдается у большинства населения нашей страны, приводит к более длительному выздоровлению).

Кроме того, можно провести количественное исследование уровня антител - это позволит оценить иммунный ответ на перенесенную инфекцию и определить целесообразность вакцинации.

Проверка перечисленных показателей здоровья рекомендована тем, кто перенес COVID-19 в легкой или средне-тяжелой форме, в том числе с осложнением в виде пневмонии, и проходил амбулаторное лечение на дому.

Упадок сил, нарушение сна, снижение физической выносливости, сохраняющиеся проблемы со стороны дыхательной системы, такие как кашель и одышка, - все это показания к прохождению исследования для проверки состояния здоровья, чтобы подтвердить окончательное выздоровление или оценить возможные осложнения после перенесенной инфекции.

Когда лучше сдавать анализы в рамках обследования?

Многие интересуются, нужно ли обследоваться сразу после выписки из больницы (либо окончания курса домашнего лечения) или должен пройти определенный промежуток времени? Тут опять-таки стоит следовать рекомендациям лечащего врача.

С помощью исследований можно подтвердить окончательное восстановление, оценить в конце заболевания, насколько хорошо идет процесс выздоровления, а также исключить риски осложнений после перенесенной инфекции. Период, когда клиенту рекомендуется к прохождению данный комплекс, зависит от целей исследования.