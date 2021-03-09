Что нужно проверить после выздоровления от COVID-19

Первое время врачи советуют переболевшим возвращаться к обычной жизни аккуратно, беречь себя, не перенапрягаться, соблюдать режим сна и отдыха и правильно питаться, а нагрузки наращивать очень постепенно.
Как проконтролировать последствия болезни? Какие анализы сдать, какие системы проверить? На эти вопросы "РГ - Неделе" ответил медицинский директор Лабораторной службы Хеликс Дмитрий Денисов.
Что такое постковидный синдром?
Национальный институт качества медицинской помощи (NICE) Великобритании разработал рекомендации, согласно которым, если признаки и симптомы заболевания сохраняются от 4 до 12 недель - это продолжающийся симптоматический COVID-19; если симптомы сохраняются более 12 недель и не объясняются альтернативным диагнозом, то, скорее всего, это постковидный синдром.
Таким образом, время восстановления у всех разное: у многих после перенесенной инфекции симптомы продолжаются менее 12 недель, у других - дольше. Если симптомы не исчезают или возникают новые в срок от 4 до 12 недель, то рекомендуется проконсультироваться с врачом и сдать анализы.
Хочу особо отметить: не надо заниматься самодиагностикой и самолечением. Интерпретировать результаты исследований и назначать терапию в случае, если параметры отклоняются от нормы, может только врач, так же как и отслеживать в динамике показатели результатов анализов.
На какие показатели обязательно стоит обратить внимание после перенесенного COVID-19 и почему?
Изменения, возникающие в организме после заражения COVID-19, могут влиять на самочувствие и во время выздоровления, и в дальнейшем.
Поэтому стоит обратить внимание на оценку тех органов и систем, которые чаще всего поражаются инфекцией. Вот примерный перечень исследований, которые помогут составить объективную картину состояния здоровья:
- общий анализ крови,
- анализ на СРБ (С-реактивный белок) и ферритин (поможет исключить остаточный воспалительный процесс и анемию);
- проверить свертываемость крови (нужен, чтобы исключить риск образования тромбов);
- оценить состояние миокарда (сердечной мышцы) (это особенно важно, если человек перенес пневмонию или у него были проблемы с сердцем до инфекции);
- проверить показатели печени и почек (это поможет оценить их состояние после заболевания и приема лекарств).
Важные анализы для прогноза восстановления:
- лактат - маркер гипоксии (недостатка кислорода в организме):
- уровень витамина D (его дефицит, который наблюдается у большинства населения нашей страны, приводит к более длительному выздоровлению).
Кроме того, можно провести количественное исследование уровня антител - это позволит оценить иммунный ответ на перенесенную инфекцию и определить целесообразность вакцинации.
Проверка перечисленных показателей здоровья рекомендована тем, кто перенес COVID-19 в легкой или средне-тяжелой форме, в том числе с осложнением в виде пневмонии, и проходил амбулаторное лечение на дому.
Упадок сил, нарушение сна, снижение физической выносливости, сохраняющиеся проблемы со стороны дыхательной системы, такие как кашель и одышка, - все это показания к прохождению исследования для проверки состояния здоровья, чтобы подтвердить окончательное выздоровление или оценить возможные осложнения после перенесенной инфекции.
Когда лучше сдавать анализы в рамках обследования?
Многие интересуются, нужно ли обследоваться сразу после выписки из больницы (либо окончания курса домашнего лечения) или должен пройти определенный промежуток времени? Тут опять-таки стоит следовать рекомендациям лечащего врача.
С помощью исследований можно подтвердить окончательное восстановление, оценить в конце заболевания, насколько хорошо идет процесс выздоровления, а также исключить риски осложнений после перенесенной инфекции. Период, когда клиенту рекомендуется к прохождению данный комплекс, зависит от целей исследования.