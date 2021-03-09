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09.03.2021 22:26
Рубрика: Спорт

ЦСКА всухую выиграл серию у "Спартака" в плей-офф КХЛ

Текст: Максим Домчев

ЦСКА выиграл и четвертый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги у "Спартака", победив в серии всухую - 4-0.

Фото: РИА Новости
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"Спартак" имел последний шанс сделать хоть что-то в серии против ЦСКА. Проиграв три стартовых поединка, команда Олега Знарка постаралась дать бой. И уже на третьей минуте встречи Мартин Бакош вывел "красно-белых" вперед.

Но на этом позитив для поклонников "Спартака" и закончился. Во втором периоде Антон Слепышев счет сравнял, а за 6 минут до конца третьего периода Брэндан Лайпсик вывел армейцев вперед. Точку в матче и серии поставил Иван Телегин - 3:1.

ЦСКА идет дальше, а "Спартак" ждет непростое межсезонье. Полным ходом идут разговоры о том, что Олег Знарок покинет команду, а бюджет на следующий сезон будет сокращен.

Также со счетом 4-0 выиграл свою серию против нижегородского "Торпедо" и казанский "Ак Барс". Во вторник клуб из Татарстана выиграл заключительную встречу со счетом 4:1.

Не смог ничего противопоставить ярославскому "Локомотиву" финский "Йокерит", также уступивший в серии 0-4.

А в противостоянии "Салавата Юлаева" и "Трактора" пока еще не поставлена точка. Во вторник уфимцы выиграли четвертый матч - 3:0, упрочив лидерство в серии до четырех побед 3-1.

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