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Рубрика: Власть

Новоселье под снос

Данные об аварийных домах станут открытыми для потенциальных покупателей квартир
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 48(8399)
Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, обязывающий местные власти направлять в Росреестр сведения об аварийных домах.

Как пояснил председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, предлагается "опубличить" сведения об аварийности многоквартирных домов, что позволит повысить информированность граждан о реальном состоянии зданий. Это важно, в частности, при совершении сделок с жильем.

Фото: Александр Корольков/РГ
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По его словам, информацию о признании дома аварийным планируется включать в общедоступные сведения ЕГРН, которые предоставляются органом регистрации прав в виде выписки по запросам любых лиц. Так что человек, присматривающий квартиру в доме, сможет узнать, в каком он состоянии.

С инициативой выступила группа депутатов Госдумы. Они рассказывают, что с 2008 года в нашей стране последовательно реализуется политика расселения граждан из аварийного жилья.

"За этот период расселено уже 17 миллионов квадратных метров и 1,1 миллиона человек, на что было потрачено 544 миллиарда рублей, - говорится в пояснительной записке. - В ближайшие 5 лет государство планирует расселить еще 11 миллионов квадратных метров и 600 тысяч человек. На реализацию этих планов предполагается потратить еще 458 миллиардов рублей".

Нередко продавцы скрывают информацию о том, что дом готовится к сносу. Для покупателя визит бульдозеров становится неприятным сюрпризом. Да, его переселят. Но ведь он не планировал переезд

При этом, продолжают разработчики проекта, государство должно переселять как тех, кто живет в плохом доме давно, так и тех, кто недавно купил в нем квартиру. Для тех, кто живет в плохом доме давно, это может быть радостным событием. Некоторые родились и выросли в этих домах, время идет, стареют не только люди, но и стены. Далеко не у всех жильцов была возможность сменить место жительства. Многие по ряду причин не могут никуда переехать из-под обветшавших крыш. Для них снос их старого дома станет радостью: ведь они получат квартиры в новостройках.

Однако покупатели квартир далеко не всегда рассчитывают на скорый переезд. Для них визит бульдозеров становится неприятным сюрпризом.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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"Гражданин может приобрести квартиру, не зная о том, что приобретает аварийное жилье, - говорится в пояснительной записке. - Даже при нормальном состоянии дома внешне, конструктивное состояние дома может быть аварийным. В ряде случаев продавцы недвижимости специально скрывают от покупателей факт признания дома аварийным".

Самостоятельно узнать, не имеет ли дом статуса "развалюхи", гражданину затруднительно. У местных властей нет обязанности вести в открытом доступе реестр домов, признанных аварийными. Теоретически гражданин может отправить запрос в муниципалитет. Ему, конечно, ответят. Но срок ответа составляет 30 дней. Понятно, что не всякий покупатель станет так долго ждать. Да и продавец может торопиться и поторапливать. Но в случае принятия законопроекта, никаких справок наводить не придется, все будет в выписке.

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