Дипломатический квартал в Могадишо подвергся минометному обстрелу

Дипломатический квартал столицы Сомали Могадишо подвергся минометному обстрелу. По информации издания Somali Guardian двое миротворцев миссии Африканского союза в Сомали получили ранения. Правительство республики обвинило в нападении местную террористическую группировку связанную с Аль-Каидой (группировка запрещена в РФ).

Издание отмечает, что в этом квартале Могадишо, помимо представительства ООН и других международных организаций, расположены посольства западных стран, в частности, США и Великобритании. Шесть минометных снарядов попали в укрепленный лагерь Халане, расположенный недалеко от международного аэропорта.

На видео и фото, снятых на месте атаки и распространенных в Сети, можно увидеть разрушенные офисы представительств, а также поврежденные автомобили и другую технику. Отмечается, что удар был нанесен за несколько часов до старта встречи между федеральными и региональными властями республики, где должны были обсуждаться вопросы подготовки страны к президентским и парламентским выборам.

Нападение осудил специальный представитель генерального секретаря ООН в Сомали Джеймс Свон. В официальном заявлении, опубликованном на сайте миссии в Сомали, Свон опроверг заявления СМИ и отметил, что в результате обстрела "никакие объекты Организации Объединенных Наций не пострадали, и никто из персонала Организации Объединенных Наций не пострадал от мин".