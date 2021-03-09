Домашние тапочки Уинстона Черчилля ушли на аукционе за 39 тысяч фунтов

На торгах аукционного дома Bellmans был реализован необычный лот - были проданы тапочки, принадлежавшие бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю.

Темно-синие вельветовые тапочки с инициалами WSC ушли с молотка за 39 тысяч фунтов (54,2 тысячи долларов), передает ТАСС. Отмечается, что Черчилль носил их во время своего второго срока во главе правительства в период с 1951 по 1955 год. Оценочная цена была указана экспертами в 10-15 тысяч фунтов, но в ходе торгов она выросла почти втрое.

Покупатель остался неизвестен. Сообщается лишь, что это частный британский коллекционер.

Также за солидную сумму - 18,3 тысячи фунтов (25,4 тысячи долларов) - был продан бокал для бренди, из которого пил легендарный британский премьер-министр.