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09.03.2021 23:34
Рубрика: Культура

Домашние тапочки Уинстона Черчилля ушли на аукционе за 39 тысяч фунтов

На торгах аукционного дома Bellmans был реализован необычный лот - были проданы тапочки, принадлежавшие бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю.

Бутылка виски продана на аукционе в Британии за миллион фунтов стерлингов

Темно-синие вельветовые тапочки с инициалами WSC ушли с молотка за 39 тысяч фунтов (54,2 тысячи долларов), передает ТАСС. Отмечается, что Черчилль носил их во время своего второго срока во главе правительства в период с 1951 по 1955 год. Оценочная цена была указана экспертами в 10-15 тысяч фунтов, но в ходе торгов она выросла почти втрое.

Покупатель остался неизвестен. Сообщается лишь, что это частный британский коллекционер.

Также за солидную сумму - 18,3 тысячи фунтов (25,4 тысячи долларов) - был продан бокал для бренди, из которого пил легендарный британский премьер-министр.

Культура Арт Аукционы и коллекции

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