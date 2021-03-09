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09.03.2021 20:17
Рубрика: Культура

"Дорогие товарищи" претендуют на премию Британской киноакадемии

Текст: Валерий Кузнецов
С опозданием на месяц против обычного графика объявлены номинанты премий Британской киноакадемии BAFTA.

В номинации "Лучший фильм" фигурируют "Мавританец", "Отец", "Земля кочевников", "Девушка, подающая надежды" и "Процесс над чикагской семеркой". Из фильмов, снятых не на английском языке, отобраны "Дорогие товарищи" (Россия), "Еще по одной" (Дания), "Отверженные" (Франция), "Минари" (США) и "Куда ты идешь, Аида?" (Босния - Герцеговина).

Фото: "Дисней Студиос"
Среди номинантов "Ники" лидируют "Дорогие товарищи"

Среди претендентов на статус лучшего режиссера - Шэннон Мерфи ("Молочные зубы"), Ясмила Жбанич ("Куда ты идешь, Аида?"), Сара Гаврон (Rocks), Хлоя Чжао ("Земля кочевников), Томас Винтерберг ("Еще по одной"), Ли Айзек Чунг ("Минари").

Больше всего номинаций - по семь - у фильмов "Земля кочевников" Хлои Чжао и Rocks Сары Гаврон. По шесть номинаций набрали "Отец", "Девушка, подающая надежды", "Минари" и "Манк".

Как известно, в прошлом году Британскую киноакадемию резко критиковали за небрежение новейшими принципами политкорректного "разнообразия" - в номинантах не было ни одного цветного актера. С той поры в систему голосования и даже самого членства в Академии были внесены более ста поправок. Это заметно сказалось на составе новых номинантов. Так, в их число не вошли актрисы, которые считались верными претендентами на премии, - Оливия Коулман в фильме "Отец" или Кэри Маллиган в "Девушке, подающей надежды". Вопреки всем ожиданиям, из номинаций выпали также Гленн Клоуз, Гэри Олдмэн, Саша Барон Коэн, Аманда Сейфрид, Виола Дэвис. Зато из 24 актерских номинаций 16 принадлежат малоизвестным исполнителям из этнических меньшинств и возник самый юный номинант этой премии за всю ее историю - восьмилетний и цветной Алан Ким, сыгравший роль второго плана в фильме "Минари". В категории "Лучший режиссер" фигурируют четыре женщины - это, можно считать, полная и сокрушительная победа феминисток над бывшим сильным полом и начало новой эры типа "Прощай, система звезд!".

Новые лауреаты премии BAFTA будут объявлены на торжественной церемонии 11 апреля - за две недели до оглашения вердиктов Оскара.

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