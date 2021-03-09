Европа спешит провести вакцинацию для спасения летнего сезона

Евросоюз прилагает усилия для реализации программы вакцинации от коронавируса перед предстоящим сезоном отпусков. Вопрос в том, предоставят ли страны-члены принятие решения Европейской комиссии, которая провалила закупки вакцин, или возьмут дело в собственные руки. Туризм обеспечивает 27 миллионов рабочих мест в Европе и генерирует около 10 процентов ВВП ЕС, если учитывать другие сектора, которые зависят от него, сообщает телерадиостанция BBC.

Экономики таких стран, как Греция, Испания и Италия, не смогут восстановиться до тех пор, пока индустрия туризма не будет открыта снова. В прошлом году на Балеарских островах, включая Майорку, доходы от туристической отрасли упали на 27 процентов. "Если очередной летний сезон не состоится из-за COVID-19, последствия будут катастрофическими. Многие местные фирмы исчезнут", - заявил представитель администрации Майорки.

По оценкам главного экономиста Банка Испании Оскара Арче, высокий уровень вакцинации в июне позволит сохранить туристический сезон. Если же вакцинация затянется до конца лета, пострадает экономика. Многое зависит от нескольких месяцев "радикальной неопределенности".

Европейское бюро издания Politico отмечает, что к концу этой недели только 4,96 процента бельгийцев и 5,5 процента немцев получили, по крайней мере, одну дозу вакцины. На данный момент это плохой показатель. Если вакцинация продолжится такими темпами, Бельгия не достигнет порога защиты в 70 процентов населения к июлю 2023 года, а Германия - к сентябрю 2022. Тогда можно говорить не об июле и августе текущего года, а о следующем туристическом сезоне. Для сравнения, до сих пор менее 10 процентов населения ЕС было вакцинировано от коронавируса против 31% в Великобритании и 52% в Израиле.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что Брюссель не там, где хочет быть в отношении вакцинации. Со своей стороны, министр финансов Германии Олаф Шольц назвал вакцинацию в ЕС "полным шоу ужасов". В этих условиях руководство Евросоюза делает ставку на сертификаты вакцинации. Чиновники считают, что провала допустить нельзя.

Канцлер Германии Ангела Меркель предположила, что техническая работа по изготовлению документов, а также по его содержанию может закончиться через три месяца. Однако проблемы с сертификатами вакцинации являются, скорее, политическими и этическими, чем техническими. Некоторые страны, включая Францию, где до 40 процентов взрослых могут отказаться от вакцинирования, считают дискриминацией введение сертификатов вакцинации, отмечают эксперты.