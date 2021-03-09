Европарламент лишил иммунитета Пучдемона

Парламент Европы проголосовал за лишение парламентской неприкосновенности бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и двух других каталонских политиков.

Это решение способствует дальнейшим шагам со стороны правосудия Испании, добивающегося их экстрадиции из Бельгии. Сообщается, что "за" лишение неприкосновенности проголосовало 400 евродепутатов, 248 высказались "против", а 45 - воздержались. Таким образом, большинство европейских депутатов последовало рекомендациям парламентского комитета, который еще в прошлом месяце высказался в пользу снятия неприкосновенности.

Напомним, что этот Комитет по правовым вопросам пришел к выводу, что иммунитет от судебного преследования в случае с каталонскими политиками не может быть использован, поскольку события с их участием произошли до того, как они попали в Европейский парламент, а обвинения не связаны с их деятельностью в качестве европейских законодателей.

Пучдемону в Испании предъявлены обвинения в подстрекательстве к мятежу и нецелевом использовании государственных средств на организацию референдума 2017 года в Каталонии. Его обвиняют также в одностороннем провозглашении независимости региона.