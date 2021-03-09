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09.03.2021 00:18
Рубрика: В мире

Евросоюз создал механизм прозрачности экспорта вакцин

Текст: Максим Макарычев
Фото: AFP/Kenzo TRIBOUILLARD Фото: AFP/Kenzo TRIBOUILLARD
Фото: AFP/Kenzo TRIBOUILLARD

Евросоюз создал механизм "прозрачности экспорта вакцин", который заставит их производителей запрашивать разрешение у национальных правительств, прежде чем они смогут отправлять их за пределы европейского сообщества.

Фото: Filip Filipovic/Getty Images
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В соответствии с данным решением, Италия на минувшей неделе приостановила поставку 250 тысяч доз вакцин от британо-шведского производителя AstraZeneca в Австралию, и, таким образом, впервые остановила экспорт вакцины от коронавируса из Европейского союза в третью страну.

Как отмечает Sueddeutsche.de, фармацевтические компании, связанные обязательствами по поставке вакцин в страны-члены европейского сообщества, отныне должны подавать заявки на получение разрешений на их экспорт за пределы Евросоюза. Если производители незаконно ставят ЕС в невыгодное положение с точки зрения объемов поставки, в данном разрешении им может быть отказано. AstraZeneca не выполнила первоначально обещанный объем поставок в ЕС в первом квартале, что вызвало большое недовольство в Брюсселе, отмечает издание. В январе AstraZeneca сократила поставки своих вакцин в ЕС в первом квартале 2021 года с 90 миллионов до 40 миллионов доз. Позже компания сообщила Евросоюзу, что также, вероятно, не выполнит план по поставкам вакцин на второй квартал на 50 процентов, уточняет Daily Mail.

Напомним, что в понедельник Австрия приостановила вакцинацию AstraZeneca в качестве меры предосторожности после смерти одной женщины и побочных эффектов у другой после прививки. Федеральное управление по безопасности в здравоохранении Австрии (BASG) заявило, что 49-летняя женщина умерла в результате серьезных нарушений в организме в результате свертывания крови. У еще одной 35-летней женщины развилась тромбоэмболия легочной артерии, и она идет на поправку. Агентство сообщило, что оно получило эти два сообщения после вакцинации, которая была проведена в районной клинике Цветтля в федеральной земле Нижняя Австрия. Швейцарская газета Niederoesterreichische Nachrichten сообщила, что обе женщины были медсестрами, работавшими в клинике Цветтля. Компания по производству вакцин заявила, что поддерживает контакты с австрийскими властями в вопросе расследования обстоятельств инцидента.

В мире Европа Международные организации Европейский союз Вакцинация от коронавируса

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