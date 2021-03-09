Facebook, Twitter, TikTok и Google грозят многомиллионные штрафы

В мировой суд Москвы поступило 12 административных протоколов Роскомнадзора к Facebook, Twitter, TikTok, Google и Telegram. Эти компании, несмотря на предупреждения регулятора и прокуратуры, не удалили все материалы и ролики с призывами к подросткам выйти на несанкционированные акции.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Таганского суда Москвы, судебные заседания в отношении Facebook, Twitter и Google назначены на 2 апреля в мировом суде участка номер 422.

Соцсетям за нарушения по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ грозит штраф в размере от 800 тысяч до 4 млн рублей.