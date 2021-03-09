Госдума поддержала проект о блокировке сайтов за оправдание экстремизма

Генпрокурор РФ и его заместители могут получить право в срочном порядке блокировать сайты с информацией, которая оправдывает экстремизм и терроризм. Такой законопроект приняла Госдума в первом чтении.

Документ дополняет действующий закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" положением, согласно которому "по инициативе генерального прокурора РФ или его заместителей ограничивается доступ к информационным ресурсам, распространяющим информацию, содержащую обоснование или оправдание осуществления экстремистской деятельности, включая террористическую деятельность".

"Оправдание и обоснование экстремистской деятельности - деяние не менее деструктивное, чем призывы к ней, которые уже можно блокировать во внесудебном порядке", - отметил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

По словам одного из авторов инициативы депутата Госдумы Андрея Альшевских, сейчас для ограничения доступа к такому контенту необходимо решение суда, а это занимает до двух месяцев. "Эта информация все равно была бы удалена. Чем меньше она будет "болтаться" в интернете, тем лучше", - считает он.

Об актуальности инициативы, продолжил парламентарий, свидетельствуют и данные Роскомнадзора: только в 2019 году было выявлено порядка 530 тысяч запрещенных материалов, из них 208 тысяч - экстремистского и террористического толка. Альшевских сообщил, что аудиторией таких публикаций в первую очередь становятся молодые люди.

"По данным Генпрокуратуры, 449 человек за 2019 год совершили преступления экстремистской направленности, половина из них, а именно 230 человек, - младше 30 лет, есть даже подростки", - подчеркнул он.

Законопроект направлен не только на создание безопасного информационного пространства, но и на предотвращение радикализации несовершеннолетних, заключил Альшевских.