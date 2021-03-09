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09.03.2021 15:21
Рубрика: Власть

Госдума запрещает банкам ставить "галочки" в бланках кредитных договоров

Текст: Галина Мисливская
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает заранее проставлять "крестики" или "галочки" в бланках кредитных договоров.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Авторы инициативы (ее внесла группа депутатов Госдумы) указывают, что в последнее время участились случаи, когда банки в кредитных договорах заранее проставляют в бланках знаки, означающие согласие заемщика на условия кредитования или на получение дополнительных услуг. По мнению парламентариев, это ограничивает граждан в праве получить полную и достоверную информацию по кредиту.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Один из авторов документа, депутат Наталья Костенко, также указала, что в бланках договоров часто не раскрываются полные условия займа, клиенту предлагается ознакомиться с ними на сайте банка, что также ущемляет его права.

Как следствие такого безальтернативного способа заключения услуг - массовые заявления в Ропотребнадзор о расторжении договоров. Только в 2018 году было более 23 тысяч жалоб на навязанные банками страховые или информационные услуги, отметила депутат.

Законопроектом предлагается установить запрет на проставление типографическим способом "галочек" и "крестиков", чтобы клиенты сами читали условия и ставили эти знаки осознанно.

Кроме того, документ обязывает кредиторов указывать в условиях потребительского кредита стоимость, порядок и сроки отказа от дополнительных платных услуг.

"Это не только дисциплинирует банки, но и самих заемщиков более ответственно подходить к взаимодействию с банком и с теми условиями кредитования, под которыми они в итоге подписываются", - заявила Наталья Костенко.

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