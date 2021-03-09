Греция может начать принимать туристов с 14 мая

Власти Греции в случае положительной динамики в эпидемиологической ситуации рассчитывают открыть границы страны для туристов к 14 мая. Об этом заявил министр туризма Греции Харис Теохарис, сообщает греческий портал Iefemirida.gr.

Выступая на проходящей в онлайн-формате международной туристической выставке ITB 2021, Теохарис отметил, что при благоприятном развитии ситуации уже в апреле Греция сделает "пилотное открытие границ" для граждан стран Евросоюза, а также для государств с высоким числом вакцинированных граждан.

Греческий министр также подчеркнул, что приезжающие туристы должны будут соответствовать определенному протоколу: быть вакцинированными от COVID-19, подтвердить наличие антител или иметь отрицательный тест на коронавирус. Однако, как пояснил Теохарис, все туристы будут проходить выборочную проверку на COVID-19 с помощью экспресс-теста. Благодаря тому, что результаты теста будут известны очень быстро, людям не придется переживать насчет длительной самоизоляции.