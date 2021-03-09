Новости

"Вообще не понимаю, что происходит": певица Манижа о "Евровидении" 18:26
Вратарь Рыжиков покидает "Тамбов" 18:24
В Подмосковье арестован убийца четырех человек 18:23
Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!" попал в шорт-листа премии BAFTA 18:13
Володин на встрече с главой ПАСЕ обсудит работу западных соцсетей в РФ 18:06
Греция может начать принимать туристов с 14 мая 18:03
В Сочи с 1 июля запретят строительство многоквартирных домов 17:47
Белорусские мотострелки и десантники по тревоге переброшены на Волгу 17:34
Стало известно, какие работники чаще всего получают повышение 17:31
Брюс Кэмпбелл анонсировал "Зловещих мертвецов 4" 17:31
В СФ предложили способ увеличить объемы компенсации материального ущерба 17:19
Паспорта вакцинации могут начать выдавать в ЕС уже в мае 16:40
Московские застройщики стали реже срывать сроки ввода домов 16:40
"Спартак" попросит РФС отменить желтую карточку Жиго 16:30
Видео: жених сделал предложение актрисе Анастасии Макеевой на сцене 16:13
Бывший главный тренер "Спартака" Романцев выписан из больницы 16:11
СМИ: Олимпиада в Японии пройдет без иностранных зрителей 16:08
В Башкирии медсестра спасла из горящего дома троих детей 15:58
"Последнему маньяку СССР" отказали в досрочном освобождении 15:39
Путин обсудит с кабмином развитие Дальнего Востока и Арктики 15:36
Неймар пропустит ответный матч "ПСЖ" с "Барселоной" в 1/8 финала ЛЧ 15:30
Умер лауреат премии "Оскар", режиссер Леон Гаст 15:29
В Крыму женщина погибла под колесами электрички 15:22
Жители Подмосковья получат рассрочку в оплате услуг ЖКХ 15:04
Названы габариты самых больших квартир в стране 14:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
09.03.2021 18:03
Рубрика: В мире

Греция может начать принимать туристов с 14 мая

Текст: Юрий Чернов

Власти Греции в случае положительной динамики в эпидемиологической ситуации рассчитывают открыть границы страны для туристов к 14 мая. Об этом заявил министр туризма Греции Харис Теохарис, сообщает греческий портал Iefemirida.gr.

Турсектор Испании призвал Мадрид разрешить въезд туристам из России

Выступая на проходящей в онлайн-формате международной туристической выставке ITB 2021, Теохарис отметил, что при благоприятном развитии ситуации уже в апреле Греция сделает "пилотное открытие границ" для граждан стран Евросоюза, а также для государств с высоким числом вакцинированных граждан.

Греческий министр также подчеркнул, что приезжающие туристы должны будут соответствовать определенному протоколу: быть вакцинированными от COVID-19, подтвердить наличие антител или иметь отрицательный тест на коронавирус. Однако, как пояснил Теохарис, все туристы будут проходить выборочную проверку на COVID-19 с помощью экспресс-теста. Благодаря тому, что результаты теста будут известны очень быстро, людям не придется переживать насчет длительной самоизоляции.

В мире Европа Греция Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Суд в Турции вынес приговор по делу об убийстве посла РФ Андрея Карлова
Греция может начать принимать туристов с 14 мая
Песков назвал тревожной информацию СМИ о возможных кибератаках на Россию
Госдума поддержала проект о блокировке сайтов за оправдание экстремизма
Утвержден новый порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников
Администрация Байдена заявила об отказе от участия в "вечных войнах"
Премьер Словакии раскритиковал выступивших против закупки "Спутника V" политиков