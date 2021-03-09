Интервью с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом. Главное

Семьдесят процентов нашей рыбы перерабатывается в Китае. Но рынки должны быть диверсифицированы, у нас должно быть несколько каналов сбыта. А если нет, это рано или поздно выйдет боком - будут давить на цены или вытеснять с рынка.

Документы китайских коллег уже не просто регламентируют ситуацию с коронавирусом. Это уже элемент долгосрочной программы, которая даст им возможность регулировать импорт любой продукции.

Китай неоднократно обнаруживал в нашем рапсе и сое ГМО. Мы провели расследование и пришли к выводу, что все это въезжает из стран ЕАЭС.

Рынок семян у нас теневой. Сегодня этот рынок пригрел большое количество людей, жаждущих быстрой наживы. Из-за границы привезли полтонны семян, разбавили своими тремя тоннами и считают, что это нормально.

Сейчас никто не знает, какие и сколько пестицидов ввозят к нам. Закон вступит в силу только 1 июля. А до этого на протяжении 10 лет у нас был разброд и шатание.

Мы будем контролировать ввоз и перемещение пестицидов. А ввоз продуктов, которые могут содержать эти пестициды в большом количестве, на границе сегодня все равно никто не контролирует. Хотя нужно отслеживать от поля до прилавка.

В западных странах снижают использование антибиотиков. А мы радуемся тому, что много применяем, и это обеспечивает нам высокие привесы. Во-первых, нам надо запретить использовать антибиотики без рецепта. Во-вторых, животные должны быть идентифицированы. И тогда можно найти, какие антибиотики каким образом в каком животном оказались.

У нас в ЕАЭС нет единой системы прослеживаемости антибиотиков. В одной стране союза регистрируют антибиотик. А поскольку у нас с вами свободные границы, его можно легко провезти в чемодане.

Если мы хотим оставаться лидерами по экспорту зерна, то надо отвечать за безопасность и качество продукции. Можно ничего не контролировать, но тогда мы потеряем рынки.

Любая страна защищает свой рынок и пускает к себе только ту продукцию, которую она не может произвести.

Полностью интервью с главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом читайте здесь.