Инвестиции в креатив: новая платформа Co-Fi позволит творцам получить финансирование

9 марта в России запускается краудлендинговая платформа Co-Fi, благодаря которой представители креативных индустрий смогут получить деньги под залог интеллектуальных прав. Музыкантам, продюсерам, издателям, клипмейкерам и даже блогерам достаточно будет разместить заявку онлайн, обозначить необходимую сумму, процентную ставку и срок возврата средств. При этом желающим инвестировать в творческий проект будет предложено вложить деньги с доходностью 15-25% годовых.

Первыми заемщиками выступят студия "Союз", музыкальное издательство "Рэй Рекордс", компании "Союз мьюзик", "Русское кино" и "Лигалпикс". Как поясняет председатель совета директоров платформы Co-Fi Александр Сухотин, для крупных компаний софинансирование проекта под залог интеллектуальных прав - лучший способ диверсифицировать свои активы, а для непрофессиональных инвесторов - отличная возможность заработать без высоких рисков, став партнером успешных представителей отрасли с хорошей многолетней репутацией.

Со-Fi - это прорыв в финансировании креативных индустрий, уверен Александр Сухотин: "Российские банки крайне неохотно принимают интеллектуальную собственность в качестве залога. Краудлендинговая платформа, где заемщики без посредников встречаются с инвесторами, призвана возместить рынку неповоротливость консервативной системы".

Между тем платформа заинтересует не только профессиональных инвесторов. Все, кто хочет поддержать любимого музыканта, режиссера или видеоблогера, а также заработать на инвестициях в сфере кино и медиабизнеса, смогут вложиться в проект и разделить его успех. Контент-мейкеры смогут привести на платформу свою аудиторию, готовую не только лайкать артистов или отправлять им донаты, но и вкладываться в их творчество с перспективой последующей финансовой отдачи.

Важно отметить, что развитие краудлендинга в России - индикатор роста креативной экономики. Краудлендинг, в отличие от краудфандинга, формирует двусторонний контракт и дает возможность зарабатывать на производстве контента и создателям, и потребителям-инвесторам. Последние не "жертвуют" деньги как меценаты, а инвестируют, предоставляют займ под процент.

Co-Fi планирует внедрять новый механизм финансирования творческих проектов поэтапно. Сначала с погашением займов равными долями в течение определенного периода, затем линейка возможностей расширится до разумного максимума. Ведь каждый вид творческой деятельности имеет свои особенности. "Съемки видеоклипа - это один режим расходования заемных средств и погашения задолженности. Производство кинофильма - иной, здесь заемные средства логично вернуть после того, как фильм соберет кассу в прокате. Точно так же как сотовые операторы предлагают нам перейти с одного тарифа на другой, платформа будет адаптироваться и предлагать инвестиционные продукты под разные категории заемщиков и разные проекты", - поясняет Александр Сухотин.

Краудлендинговая платформа Co-Fi включена в реестр Банка России и сотрудничает с бюро кредитных историй. Пользователю не нужно открывать счет в каком-то конкретном банке. Чтобы привлекать инвестиции или инвестировать в проекты, не требуется личного присутствия заемщика или инвестора в офисе оператора платформы.

Старт платформы Co-Fi - это вывод отечественного инвестиционного потенциала на качественно новый уровень и новое дыхание для креативного рынка.