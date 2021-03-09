Ищущим работу гражданам предоставят специальные выплаты

Почти каждый четвертый соцконтракт в 2021 году будет заключен с безработным для оказания ему помощи в трудоустройстве. Об этом "Российской газете" рассказали в Минтруде.

В случае поиска подходящей работы по соцконтракту человек сможет рассчитывать на денежную выплату в размере регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения, которая выплачивается единовременно в течение месяца после подписания документа. Такую же сумму он будет получать ежемесячно в течение трех месяцев после трудоустройства. Планируется, что к этому времени он успеет окончательно закрепиться на работе, поскольку это максимальный период для испытательного срока.

Дополнительное пособие предусмотрено и на период обучения, если соискателю потребуется повысить свою квалификацию. В этом случае период выплаты также ограничивается трехмесячным сроком. В числе дополнительных мер поддержки, предоставляемых по соцконтракту, могут быть, например, консультации, помощь в восстановлении документов или устройстве ребенка в детский сад.

Как пояснили в Минтруде, перечень может меняться в зависимости от жизненной ситуации человека. Определять его должны органы социальной защиты при заключении соцконтракта. Однако в ведомстве обратили внимание, что гражданин, подписавший документ, должен будет выполнять взятые на себя обязательства, иначе в мерах поддержки ему будет отказано. Поэтому ему придется зарегистрироваться в центре занятости, а также учиться, если одним из условий при оказании помощи в трудоустройстве будет получение новой профессии.

Соцконтракт заключается с нуждающимися гражданами, чей доход не превышает прожиточного минимума в регионе. Приоритет предоставляется семьям с детьми. Всего в 2021 году будет заключено 300 тысяч соцконтрактов, на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 26,3 млрд рублей.