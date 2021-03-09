Ищущим работу гражданам предоставят специальные выплаты

Новости

Турсектор Испании призвал Мадрид разрешить въезд туристам из России 01:18
Украинцы оказывали давление на крымчан во время онлайн-совещания ОБСЕ 00:59
Аргентина экстрадировала в Россию обвиняемого в краже драгоценностей колумбийца 00:54
Захарова назвала интервью принца Гарри и Меган Маркл "обрушением декораций" 00:37
При взрывах на военной базе в Экваториальной Гвинее погибли 98 человек 00:25
В Эстонии с 11 марта вводится жесткий карантин сроком на месяц 00:23
Евросоюз создал механизм прозрачности экспорта вакцин 00:18
В ВОЗ заявили о поддержке электронной сертификации вакцинации от COVID-19 00:05
Депутат бундестага ФРГ подал в отставку из-за коррупционного скандала 08.03.2021
Президент США Джо Байден впервые обратится к нации 11 марта 08.03.2021
Возбуждено дело после того, как ребенок наступил на провод в столичном ТЦ 08.03.2021
Вратарь "Рубина" заявил, что отбил пенальти от Дзюбы благодаря реакции 08.03.2021
Певица Манижа выступит от России на конкурсе "Евровидение-2021" 08.03.2021
Ракова: За "вторую волну" COVID-19 переболели втрое больше москвичей 08.03.2021
Норвежский журналист раскритиковал Авакова за его слова о русском языке 08.03.2021
Группа Little Big не будет представлять Россию на "Евровидении-2021" 08.03.2021
СКА уступил в четвертом матче серии против минского "Динамо" 08.03.2021
Джонсон отказался комментировать интервью Меган Маркл Опре Уинфри 08.03.2021
СМИ: Бывший тренер "Зенита" Спаллетти может возглавить "Спартак" 08.03.2021
СК проводит проверку ТЦ, где девочка наступила на оголенный провод 08.03.2021
В США начался суд над экс-полицейским, обвиняемым в убийстве Джорджа Флойда 08.03.2021
Вассерман намерен участвовать в выборах в Госдуму 08.03.2021
Кравчук рассказал, как можно было сохранить СССР 08.03.2021
Новое видео Little Big собрало более полумиллиона просмотров за три часа 08.03.2021
Премьер Эстонии допустила введение локдауна в стране 08.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
09.03.2021 01:00
Рубрика: Экономика

Ищущим работу гражданам предоставят специальные выплаты

Текст: Елена Манукиян
Почти каждый четвертый соцконтракт в 2021 году будет заключен с безработным для оказания ему помощи в трудоустройстве. Об этом "Российской газете" рассказали в Минтруде.
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В случае поиска подходящей работы по соцконтракту человек сможет рассчитывать на денежную выплату в размере регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения, которая выплачивается единовременно в течение месяца после подписания документа. Такую же сумму он будет получать ежемесячно в течение трех месяцев после трудоустройства. Планируется, что к этому времени он успеет окончательно закрепиться на работе, поскольку это максимальный период для испытательного срока.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Оформить статус безработного в онлайн-режиме можно будет до конца июля

Дополнительное пособие предусмотрено и на период обучения, если соискателю потребуется повысить свою квалификацию. В этом случае период выплаты также ограничивается трехмесячным сроком. В числе дополнительных мер поддержки, предоставляемых по соцконтракту, могут быть, например, консультации, помощь в восстановлении документов или устройстве ребенка в детский сад.

Как пояснили в Минтруде, перечень может меняться в зависимости от жизненной ситуации человека. Определять его должны органы социальной защиты при заключении соцконтракта. Однако в ведомстве обратили внимание, что гражданин, подписавший документ, должен будет выполнять взятые на себя обязательства, иначе в мерах поддержки ему будет отказано. Поэтому ему придется зарегистрироваться в центре занятости, а также учиться, если одним из условий при оказании помощи в трудоустройстве будет получение новой профессии.

Соцконтракт заключается с нуждающимися гражданами, чей доход не превышает прожиточного минимума в регионе. Приоритет предоставляется семьям с детьми. Всего в 2021 году будет заключено 300 тысяч соцконтрактов, на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 26,3 млрд рублей.

Экономика Пенсии и пособия Экономика Работа Правительство Минтруд Пособия по безработице

Главное сегодня

Ракова: За "вторую волну" COVID-19 переболели втрое больше москвичей
В Госдуме оценили украинское заявление об "ударе" по России
"Газпром" поставил первую партию "зеленого" СПГ в Великобританию
В Совфеде ответили на планы США провести серию кибератак против России
Президент Сирии заразился коронавирусом
Март введет новые правила для машин во дворах, дач и карты "Мир"
Появились новые угрозы при покупке квартир