Юлия Хлынина сыграет Елизавету в новом сериале канала "Россия 1"

В Москве начались съемки многосерийного исторического фильма "Елизавета" - приквела сериала "Екатерина". Режиссером стал Дмитрий Иосифов, который снял две части трилогии "Екатерина. Взлет" и "Екатерина. Самозванцы".

Роль молодой Елизаветы исполнит Юлия Хлынина - актриса, известная по фильмам "Дуэлянт", "Лед 2", "Селфи" и другим. В ближайшее время зрители увидят Юлию в сериале "Угрюм-река" на Первом канале. А еще она играет королеву Катарину в новом историческом сериале-фэнтези "Этерна", который сейчас снимается.

Новый сериал телеканала "Россия 1" из коллекции "История любви. История России" расскажет о судьбе императрицы Елизаветы, дочери Петра I (в этой роли - Александр Балуев), которой было всего шестнадцать, когда отец оставил ей в управление огромную империю. Против своей воли девушка оказывается втянутой в водоворот дворцовых интриг, где ей противостоят влиятельные придворные Андрей Иванович Остерман (Алексей Агранович), Александр Данилович Меншиков (Виктор Раков) и даже собственная мать Екатерина I (Агриппина Стеклова).

Также в сериале снялись актеры Кирилл Чернышенко, Кирилл Кузнецов, Артем Ключников, Денис Нурулин, Никита Григорьев, Ангелина Поплавская, Артур Ваха, Владимир Кошевой и другие. Продюсеры проекта: Александр Акопов, Наталия Шнейдерова. Производство: COSMOS studio.

Съемки сериала "Елизавета" пройдут в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Кстати, сейчас за рубежом снимается второй сезон исторического-сатирического сериала "Великая", главную роль в котором играет Эль Фаннинг. Вполне возможно, иностранные коллеги последуют нашему примеру и также снимут потом приквел про Елизавету.