Почему создатели нового сериала повернули "Угрюм-реку" вспять

Константин Эрнст известен как человек, который, образно говоря, поворачивает реки вспять. На этот раз он с сопродюсером Денисом Евстигнеевым и с большой и представительной съемочной группой "повернули" "Угрюм-реку", точнее, развернули ее лицом к зрителю сегодняшнему. С 9 марта сериал "Угрюм река" режиссера Юрия Мороза выходит на Первом канале.

Роман "Угрюм-река" был написан писателем Вячеславом Шишковым в 1928 году. В 1968 году книгу экранизировали. Советский 4-х серийный фильм, который бы сегодня назвали сериалом, запомнился многим. Актриса Людмила Чурсина получила роль, занявшую первое место во всей ее кинокарьере. Она сыграла Анфису - роковую женщину, в которую влюблены отец и сын Громовы. Мистическая атмосфера дополнила фильм магнетическим притяжением для зрителей. На презентации нового современного сериала из 16 эпизодов, Константин Эрнст сделал акцент на том, что впервые книга экранизирована полностью. В советский фильм вошло далеко не все. Да и саму книгу подзабыли. Поэтому к выходу сериала сделали переиздание с героями новой картины на обложке.

Прежде всего, когда смотришь сериал, поражают съемки нашей природы... В 60-е годы о таких никто и мечтать не мог. Только на фоне такой природы могут бушевать неистовые страсти человеческие. Режиссер Юрий Мороз перед просмотром сказал, что зрителей ждут прекрасные актерские работы. Это так. Потрясающий Александр Балуев в роли Петра Громова. Роман Мадянов, Борис Каморзин, Станислав Дужников, Юрий Миронцев, Наталья Суркова, Полина Пушкарук, Александр Яценко. В сериале сыграл одну из своих последних ролей Сергей Колтаков. Однако первым делом сравниваешь Юлию Пересильд с Людмилой Чурсиной: кто и как сыграл Анфису. В современной версии Анфиса - рыжая. На самом деле и та, и другая - роковые женщины. Но очень разные. Пересильд - молодец: видно, что поработала над ролью.

На первый план в сериале выходит любовная линия. Отец, чтобы избавиться от соперника-сына, отправляет Прохора в опасный путь: поручает пройти непроходимую доселе Угрюм-реку. Прохор выполняет наказ отца, но возвращается в родное село совсем другим человеком: теперь он намерен покорить всю Сибирь!

Вот что говорит режиссер Юрий Мороз о том, почему акценты в картине смещены на личные отношения:

"На наш взгляд, в основе советской картины - тема классовой борьбы. Сегодня эта тема нам кажется неактуальной, поэтому мы акцентируем мелодраматическую и мистическую линии. Это не прямая экранизация романа. Мы придумали и дописали некоторые сюжетные линии, а также в корне изменили мотивацию главного героя Прохора Громова, сделав ее более понятной современному зрителю".

Главного героя - Прохора Громова - сыграл Александр Горбатов, известный зрителям по фильмам "Ненастье", "Тихий Дон", "Мурка". На протяжении всей картины зрители увидят преображение героя - из мечтательного и целеустремленного юноши в грозного и жестокого тирана. Изменения коснулись и самого актера: для роли Прохора Александр Горбатов сильно сбросил вес - с 110 до 87 килограмм.

"Мы все, читая один и тот же роман, видим его по-разному. Мой персонаж совершает поступки, у него есть цель - добиться того, чего не добился никто до него, но у того, кто забрался высоко, в определенный момент может закружиться голова. В такие моменты мы ставим на кон все, идем на жертвы", - говорит Александр Горбатов.

А вот как рассказывает Александр Балуев о своем персонаже: "Мой Петр Громов - это сильный характер и, в общем-то, человек с несчастной судьбой, которого погубили его страсти. Он нашел опору в не им приобретенном благополучии, ослеплен чувствами, живет в каком-то бреду, заливаясь горькой. В этой истории очень много небанальных подходов к героям, к их развитию. Мне было интересно понять, что такое человек страсти, и что женщина может с ним сделать".

А есть ли Синильга?

мистика

Дух шаманки Синильги есть и в новом фильме. Он является людям в переломные моменты жизни. Она похоронена недалеко от резиденции Громово, и Прохор часто приходит к ее гробу. Режиссер Юрий Мороз говорит так: "Синильга в фильме олицетворяет природу. Она появляется в лесу, под водой, в замерзшей реке, на качелях. Я хотел, чтобы она была царицей огня, воды, леса и так далее. Мне интересно было придумывать фантастическую реальность". Синильгу в фильме сыграла актриса и модель Евгения Сангаджиева.





Полет над Красноярском

места

Фильм снимали на Урале, в Минске, в Суздале, в Кинешме, Москве и Подмосковье. Подготовительный и съемочный период занял больше года. Особенно сложной была сибирская часть, так как съемки там связаны с труднодоступными местами, куда нужно было доставлять лодки, технику, а удаленность от жилья составляла 100-150 километров. С точки зрения логистики, этот проект создатели ленты называют одним из самых сложных - состоялось семь экспедиций, три локации были связаны с путешествием по реке. Непростыми получились съемки на реке Исеть на Урале, где актерам на лодке пришлось преодолевать пороги. А завораживающие по красоте кадры пролетов над рекой и тайгой, которые зрители видят в начале каждой серии, были сняты на реке Мана под Красноярском.

Угрюм-река - название несуществующее

книга

В основу книги Вячеслава Шишкова "Угрюм-река" легла реально существовавшая история, которую писатель узнал во время службы техником в Томском округе водных путей сообщения. Там он работал вместе с Николаем Ефимовичем Матониным - потомком богатейшего предпринимательского рода. Видимо, Матонин и рассказал Шишкову о жизни золотопромышленников енисейской тайги, ведь прототипами членов семьи Громовых в романе "Угрюм-река" стали купцы Косьма Куприянович, Аверьян Косьмич и Николай Ефимович Матонины, которых в крае считали кровопийцами и убийцами. В основе романа также - богатейший личный опыт самого Шишкова в качестве путешественника: с 1900 по 1920 год он проводил ежегодные экспедиции на реках Иртыш, Обь, Бия, Катунь, Енисей, Чулым, Лена, Нижняя Тунгуска и Ангара. Угрюм-река - название несуществующее, в романе описана река Нижняя Тунгуска, автор также немного изменил названия населенных пунктов: например, Подволочная - Подволошино, Почуйское - Чечуйск.