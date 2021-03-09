Йоахим Лев покинет сборную Германии после Евро-2020

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев объявил о том, что покинет свой пост после окончания финальной части чемпионата Европы.

Договор специалиста с Немецким футбольным союзом рассчитан до 2022 года. Руководство федерации согласилось с решением наставника.

"Я делаю этот шаг очень сознательно, полон гордости и огромной благодарности, но в то же время остаюсь очень мотивированным, когда дело касается предстоящего чемпионата Европы. Я сделаю все возможное, чтобы наши болельщики были счастливы и добились успеха на этом турнире. Я также знаю, что это относится ко всей команде", - приводит сайт DFB слова Лева.

"Горжусь, потому что для меня это нечто особенное и большая честь быть причастным к моей стране. И потому, что я работал с лучшими футболистами страны почти 17 лет и поддерживал их в их развитии. У меня есть громкие победы с ними. и болезненные поражения, но, прежде всего, множество чудесных и волшебных моментов - не только победа на чемпионате мира 2014 года в Бразилии. Я и буду благодарен DFB, который всегда создавал для меня и команды идеальные рабочие условия", - продолжил он.

Глава Немецкого футбольного союза Фриц Келлер заявил, что с уважением относится к решению 61-летнего Лева. Он поблагодарил наставника за проделанную работу, добавив, что у федерации будет достаточное количество времени для поиска нового наставника.

Всего с 2006 года сборная Германии под руководством Йоахима Лева выиграла чемпионат мира 2014 года, стала третьей на ЧМ-2010, а также дважды завоевывала бронзу на чемпионатах Европы.