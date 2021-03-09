Какие изменения ожидают Единый госэкзамен? Смогут ли вузы получить бессрочную госаккредитацию? Появятся ли всероссийские проверочные работы у студентов? Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

В портфеле ведомства - масса новинок. Так, вместо привычного ЕГЭ мы можем в будущем увидеть совсем другую процедуру. Достижения школьников будут фиксироваться в "цифровой биографии" начиная уже с четвертого класса, а поступать в вузы можно будет по системе личных портфолио. Фантастика? Вовсе нет.

Механизм ЕГЭ как социального лифта останется. При поступлении на бюджет даже один балл может стать решающим

- Изменения связаны с цифровизацией, - рассказал Музаев. - За что нас раньше критиковали? Что многие способности детей через ЕГЭ просто невозможно оценить. Сейчас мы на пороге того, чтобы уже начать объективно оценивать не только знания школьных предметов, но и другие достижения ученика: креативность, творчество, спортивные способности.

Концептуальные проекты альтернативных ЕГЭ обсуждаются. Скажем, в рамках цифровой образовательной среды могут фиксироваться достижения ребенка начиная с 4-го класса: успеваемость, волонтерская работа, участие в олимпиадах и многое другое.

- Это такая копилка для каждого школьника. Но туда не будут заноситься оценки за поведение или двойки. Наоборот, только положительные вещи и внеучебная деятельность, - отметил Музаев. - Но как оценить грамоту за то или иное состязание в баллах? Мы рассматриваем механизм верификации.

Что имеется в виду? На первом этапе, например, договориться с теми же минпросвещения, минкультуры, минспорта, Росмолодежью: вы определяете перечень культурных, спортивных, волонтерских, образовательных центров, которые входят в общефедеральный перечень и которые заслуживают доверия. И только через эти организации "ачивки" будут учитываться в портфолио.

- Кроме того, могут быть созданы внешкольные центры оценки качества образования, куда ребята в течение года смогут приходить и писать контрольные - годовую или любую другую. Их результаты также будут отражаться в "цифровой биографии". И при этом мы будем уверены, что эти оценки релевантны для всех регионов, - добавил глава Рособрнадзора.

В Рособрнадзоре подготовили и полный апгрейд системы госаккредитации вузов. О чем речь? В будущем университеты смогут получать бессрочную госаккредитацию. Документ уже на рассмотрении в Госдуме: планируется, что его примут к лету.

Напомним, свидетельство о госаккредитации необходимо высшему учебному заведению, если оно хочет выдавать диплом гособразца. Каждая из программ аккредитуется отдельно. Требования одинаковы как к частным, так и к государственным вузам.

Но до сих пор вузы аккредитовывались только на шесть лет. Причем процедура эта выматывала: и подготовка, и сбор массы документов, и непомерно высокие требования. Теперь, по словам Анзора Музаева, все будет иначе. Главный ориентир - оценка знаний студентов на всех уровнях: бакалавриат, магистратура и аспирантура. Но самый большой прорыв в том, что аккредитацию предлагается сделать бессрочной. Получил один раз - и все. Однако расслабляться не стоит.

- Мы продолжим наблюдать за вузами через мониторинги, которые позволят нам увидеть "температуру", - подчеркнул Анзор Музаев. - И если она вдруг где-то "повысится", то сразу отреагируем. Но упор будем делать именно на знания студентов.

Как будут оценивать знания?

- Вузы создадут банк заданий, сами будут его модерировать, сами выбирать вопросы. Но располагаться он должен на площадке одного из наших подведомственных учреждений, - пояснил Анзор Музаев.