Особенно сильно от нехватки бизнес-путешественников пострадали столичные отели. В гостиницах Москвы в 2020 году командированные останавливались на 64% реже, чем в 2019 году, а в отелях Санкт-Петербурга - на 60%. Эта тенденция продолжала действовать и в начале этого года. Спрос на проживание в отелях Екатеринбурга упал на 52%, в Нижнем Новгороде - на 62%. В гостиницах других городов поток корпоративных клиентов снизился от 43 до 58%.

При этом чаще всего останавливались в российских отелях представители ретейла. В гостиницах они в совокупности провели 93 тысячи ночей. Но число командировок в этом секторе по сравнению с 2019 годом сократилось на 34%. Для сравнения, представители добывающей и обрабатывающей промышленности, а также энергетики снизили количество командировок на 53% и провели в гостиницах 82 тысячи ночей. Фармкомпании командировали своих сотрудников на 57% реже, чем в 2019 году. В российских отелях представители сектора провели 53 тысячи часов. Меньше всего пандемия повлияла на гостиничный спрос со стороны финансовых, юридических и консалтинговых компаний. Их бронирования сократились лишь на 19% по сравнению с 2019 годом, но и в командировки до пандемии они ездили меньше представителей других секторов.

64 процента составило падение делового турпотока в гостиницах Москвы в 2020 году

В начале пандемии поездки приостановили почти все компании, но уже к лету 2020 года командировки вернулись, говорит председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. Есть операционные службы, которые выезжают на место работы торговых предприятий, открытия новых магазинов идут по заранее утвержденному графику, тем более продовольственные магазины никто не закрывал и не запрещал открываться, поясняет он. Но массовые деловые мероприятия - совещания, выставки, форумы - не проводились.

Сейчас происходит оживление рынка деловых мероприятий, связанное с сокращением ограничительных мер, говорит гендиректор "Аэроклуба" Юлия Липатова. По ее словам, на рынке сформировался отложенный спрос на деловые мероприятия и живое общение, который может реализоваться сейчас, после начала массовой вакцинации.

Деловые поездки будут восстанавливаться, но такого же потока, как был в 2019 году, уже не достигнут, замечает Карпов. Многие компании распробовали возможности проведения конференций по видеосвязи. Если раньше приходилось выезжать в регионы, например, на совещания у губернаторов, то сейчас и чиновники, и бизнес спокойно относятся к проведению совещаний онлайн.

Но командировки останутся в тех случаях, когда решение нужно принимать на месте. Например, если необходимо выбрать для аренды торговое или складское помещение или приобрести земельный участок.