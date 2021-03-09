Как принудить IT-платформы соблюдать закон

Google последний раз платил налог за 2016 год - 9,3 млрд рублей из 56,2 млрд. И не признает долг. Штраф 2020 года в 4 млн рублей, наложенный Роспотребнадзором на "Твиттер", площадка платить отказывается без объяснений.

- Штрафные санкции не работают, - признает член СПЧ Игорь Ашманов, - цифровые гиганты не обращают внимания на порядки юрисдикций стран пребывания, а мы пытаемся с ними говорить на языке права. Надо искать иные механизмы воздействия на нарушителей. Среди предлагаемых инструментов - ограничение рекламной деятельности, запрет на заключение госконтрактов, замедление трафика, что грозит платформам долгосрочной потерей прибыли, а пользователям ограничением их прав.

Законодатели и правительство ищут варианты нового механизма взимания штрафов и их увеличение в разы, но главное - создания своих платформ по примеру Китая, что вынудило иностранцев платить штрафы ради доступа к 1,5 миллиарда пользователей.

- У России путь к интернет-независимости длиннее, - убеждена директор Института проблем правового регулирования НИУ ВШЭ Анна Дупан. - Мы не можем, как Китай, закрыть Ютуб-канал, его пока нечем заменить. Мы не рассчитываем на международное правовое сотрудничество. Оно не работает в этой сфере. А принуждение к исполнению законов делится на две связанные части - политическую и экономическую.

Как полагают эксперты, принуждение платить налоги IT-платформы по примеру ЕС, заставляя их открывать представительства в РФ, обернется уходом части компаний. Это снизит доходы от рекламы и качество услуг - ограничение трафика и снижение его скорости, что уже происходит. "Как показывает опыт ряда стран ЕС, - считает председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики АЮР Александр Журавлев, - только так можно решить проблему цифрового кочевника, когда IT-площадки переезжают из юрисдикции в юрисдикцию с тем, чтобы ее не соблюдать, а попутно наказывают пользователя лишением услуг, к которым тот привык". Поэтому, прогнозируют эксперты, переговоры по открытию представительств зарубежных интернет-площадок будут долгими и "сопряжены с экономическими уступками".