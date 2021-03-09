Какие сюрпризы подготовил телеканал "Матч ТВ"

В прошлом году канал "Матч ТВ" известил о смене части команды и перестановках. Это удивило многих, но прошло время, чтобы можно было понять, насколько оправдан этот шаг.

Как изменился один из ведущих спортивных телеканалов страны, смогла ли пандемия повлиять на его контент, за что хвалят и за что критикуют "Матч ТВ" зрители. Об этом и многом другом "РГ" рассказал главный редактор телеканала Александр Тащин.

Александр, вы с несколькими коллегами перешли на "Матч ТВ" в прошлом году. Как изменилась редакционная политика канала после вашего прихода?

Александр Тащин: Я пришел на "Матч ТВ" летом 2020 года - в пандемию. Директором программной редакции Дирекции стал Вячеслав Леонов, а должность директора по маркетингу занял Дима Лимарь, занимавшийся прежде эфирным маркетингом - оба работают на телеканале с первых дней его создания. Нашей основной задачей было поднятие рейтинга и доли трансляций, околоспортивного и информационного сегментов "Матч ТВ".

Таким образом, редакционная политика всего субхолдинга изменилась - мы сделали больший акцент на информационную повестку дня, верстаем "событийную" сетку. Больше новостей, больше эмоций - вот наш принцип. Моя зона ответственности такова: отвечаю за всю редакционную политику телеканала.

А Тина Канделаки? Канал у многих ассоциируется с ее именем.

Александр Тащин: Тина отвечает за реализацию нашей командой стратегических задач. Есть большая стратегия на следующие пять лет, которая была защищена перед субхолдингом. В нее входят все направления нашей деятельности и развития: достижение ключевых показателей, включая и маркетинг, и пиар, и создание спортивного медиахаба.

В каких цифрах выражается результат вашей работы за прошедшее время? И насколько они зависят от редакционной политики, которую определяете именно вы?

Александр Тащин: Осенью мы дважды показали лучшую в истории "Матч ТВ" среднемесячную долю - 3,6% в октябре и 3,4% в ноябре - в нашей целевой аудитории - мужчины возраста 14-59 лет. Одна из самых важных задач главного редактора сделать так, чтобы удержать аудиторию (в том числе и у экрана по окончании трансляции, которую зритель пришел смотреть) и расширить ее. Так что судить о работе нашей команды во многом стоит именно по цифрам.

Какой вид спорта показывает самые высокие рейтинги?

Александр Тащин: Биатлон. Он находится вне всякой конкуренции. В 2020 году рейтинг и доля выглядели так: 0,8 и 5,7. Следом идет футбол - 0,5 и 3,5, а КХЛ и "Формула 1" дали одинаковый рейтинг в 0,4%, но доля у гонок (идущих, как известно, реже) выше - 3,6 против 2,7.

Про биатлон, как вид спорта, все понятно. А что с рейтингами Дмитрия Губерниева?

Александр Тащин: Это тот самый случай, когда цифры говорят сами за себя. "Биатлон с Дмитрием Губерниевым" - самая рейтинговая программа 2020-го года - 5,1%.

Правильно, все-таки, Губерниев сделал ставку на биатлон!

Александр Тащин: Кто ж знает? Может, это биатлон сделал верную ставку на Дмитрия (смеется).

А фигурное катание? Какие рейтинги?

Александр Тащин: Сравнительно низкие для нашей целевой аудитории, конечно. Фигурное катание, прежде всего - спорт. Высокие рейтинги дадут только очень дорогие шоу, вроде "Ледникового периода" на Первом канале. И, в основном, этот вид спорта рассчитан на женскую аудиторию.

Прошлым летом в редакцию звонили зрители и удивлялись: почему по "Матч ТВ" показывают белорусский футбол?

Александр Тащин: В условиях, когда "сломался" весь мир, спортивное телевидение, какую бы страну ни взять, к пандемии оказалось готовым хуже других направлений индустрии. В тот момент - когда дело было не в пустых трибунах и сидящих целыми командами на карантине клубах, а в тотальном отсутствии спорта - было принято решение: лучше показать чемпионат Белоруссии, чем не показать ничего. К следующей пандемии, если она не дай Бог случится, мы будем готовы намного лучше, но играть за футболистов не сможем все равно.

Все уже обратили внимание на то, что "Матч ТВ" показывает не только спортивные трансляции, но и фильмы. Их стало больше.

Александр Тащин: Спасибо вам за мой любимый вопрос - о кино. Когда я пришел, на канале было много повторов игр. Практика и мой опыт говорят о том, что людям они практически неинтересны, поскольку они уже заранее знают, кто победит, а кто проиграет. Исключением являются единоборства. Поэтому мы до минимума сократили повторы в нашей сетке.

За счет показа фильмов мы увеличиваем рейтинги: наша аудитория не уходит после очередной трансляции, а остается с нами. Есть телевизионное правило - так называемое "перетекание аудитории". Кроме того, в перерывах показа фильмов зрители видят анонсы других спортивных трансляций, а, значит, растет и шанс, что это их заинтересует. У повторов прошедших игр такой ресурс значительно ниже.

Ну и разумеется, фильмы (которые не опустошают бюджет телеканала) не составляют конкуренцию, собственно, спортивным трансляциям. О своих приоритетах мы не забываем.

Вы создаете собственный околоспортивный контент?

Александр Тащин: Да, мы готовим наш контент к значимым событиям в мире большого спорта. Практика показала, что такие программы смотрят гораздо чаще. Например, на Чемпионате Европы мы откроем свою студию в Санкт-Петербурге - туда поедут работать, примерно, 50 человек. И на Олимпиаду пошлем свою команду. Но к обоим событиям мы снимаем новые документальные фильмы и программы. В планах также новый проект с Андреем Аршавиным, где он будет учиться играть в хоккей.

Аршавин? В хоккей?

Александр Тащин: И не только он один. Всех карт я раскрывать не буду, но и Андрея, и Володю Быстрова вы вскоре увидите на коньках и с клюшкой в руках.

А как вы привлекаете молодежь к каналу?

Александр Тащин: Молодежь - и это реальность сегодняшнего дня - все меньше смотрит телевизор. У многих даже такого устройства в доме нет. Один из способов заинтересовать молодую аудиторию - киберспорт, и мы ему уделяем большое внимание. Он был переведен на цифровые площадки "Матч ТВ". К сожалению, телевизионная аудитория пока не готова к трансляциям киберспортивных соревнований. Но как только ситуация изменится, это отразится на нашей сетке. Кстати, в разгар пандемии, когда сорвалось дерби ЦСКА - "Спартак" с его суперцифрами и активациями, мы сориентировались и заменили живой футбол киберспортивным. В нашем эфире за ЦСКА бились игроки клуба Кучаев и Чалов, а честь "Спартака" защищали Соболев и Джикия. Теперь смотрим на цифры этого шоу, которое вышло в 20.00. Доля по Москве - 5,2 %, при средней доле канала чуть больше единицы. По России - 1,8. Для нас это объективный успех.

Мы защитили стратегию по развитию присутствия в социальных сетях, которые растут, как на дрожжах. Так что популяризируем спорт через все каналы коммуникации, которыми пользуется современная молодежь. Совсем недавно мы получили премию Sport Business Awards за лучшие соцсети и присутствуем везде - Инстаграм, Твиттер, Тик Ток, Телеграм, VK и FB, Одноклассники. Кроме того, мы развиваем сетку комментаторов в телеграм-каналах - они есть почти у всех наших ведущих: Дмитрия Губерниева, Георгия Черданцева, Марии Орзул, Анны Кастеровой, Романа Нагучева, далее - везде.

Но "Локомотив" в продвижении "Матч ТВ" в соцсетях, по-прежнему, Тина Канделаки?

Александр Тащин: Да, у нее 123 тысячи подписчиков только в телеграм-канале.

Как обстоят дела с вашими основными конкурентами? Окко, который транслирует Российскую Премьер-лигу, Первый канал - биатлон и фигурное катание, и другие.

Александр Тащин: Считаю, что конкуренция это прекрасно. Но отмечу, что бороться за этот кусок пирога в спорте другие решили благодаря нам. Все-таки спорт в первую очередь популяризируем именно мы.

Но спорт всегда был популярен. Не много ли вы на себя берете, когда так говорите?

Александр Тащин: До "Матч ТВ" я работал в спортивной редакции ВГТРК, и мы первыми начали показывать тогда еще никому не известный UFC. Сейчас они все хотят их показывать, но ввели моду на смешанные единоборства этой серии именно мы. Так же обстоит ситуация и с "Матч ТВ". Вы также можете сравнить долю биатлона у нас, и у конкурента. Поверьте, наш телеканал смотрят не меньше

"Матч ТВ" часто критикуют. Например, за то, что сетка "плавает", одна трансляция перехлестывает другую. Как вы решаете этот вопрос?

Александр Тащин: Здесь важно понимать: "Матч ТВ" все-таки уникальный в своем роде канал. Мы бы хотели оставить без изменений сверстанную заранее сетку вещания, но реалии таковы, что расписание трансляций может измениться накануне, соревнования - отмениться, а хронометраж спорта плавает, поэтому работа в программной дирекции круглосуточная. Другим каналам работается не в пример проще.

В очень редких случаях мы прерываем трансляцию и уводим зрителей досмотреть менее рейтинговую (значимую) трансляцию на платные каналы. Дело в том, что спортивная аудитория очень трепетная, каждый такой перенос воспринимается очень негативно, а мы изо всех сил стараемся беречь нашего зрителя.

Или, например, за последний месяц произошло много показательных событий. Скажем, история с матчем Нью-Йорк Рейнджерс и Панариным, когда нам банально и, разумеется, без предупреждения не передали сигнал. Или история с хоккейным матчем на озере Тахо. Никто не мог знать заранее, что на озере изменятся погодные условия и лед банально растает после первого периода. Спорт непредсказуем сам по себе. Есть многие вещи, которые от нас не зависят, но критику аккумулируем именно мы.

Но вы же объясняете это аудитории?

Александр Тащин: Объясняем через все доступные каналы коммуникации. Другое дело, что объяснение уже не так интересно, как сам инфоповод.

Что у вас в ближайших планах?

Александр Тащин: Планов много. Из последних, над которыми мы очень активно работаем, выделю сотрудничество со спортивными Федерациями. В частности, с федерацией регби.

Как раз вскоре выходит первый сериал про регби - на СТС.

Александр Тащин: Да, и мы работаем с теми же людьми из Федерации регби, что принимают участие ив этом проекте.

За какую футбольную команду вы болеете?

Александр Тащин: Я болею за российский футбол (смеется).