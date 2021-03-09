КГБ Беларуси фиксирует планы по дестабилизации ситуации в стране

В Комитете государственной безопасности Беларуси заявили о беспрецедентном давлении на страну и фиксации планов по дестабилизации ситуации в ближайшее время. Об этом заявил председатель КГБ Иван Тертель после соответствующего доклада президенту республики Александру Лукашенко.

"В ходе доклада главе государства обозначены основные проблемы, связанные с обеспечением национальной безопасности, и те угрозы, которые формируются в сфере внешнеполитической деятельности, внутренней ситуации. В целом мы констатируем, что обстановка в стране стабильная", - цитирует Тертеля агентство БЕЛТА.

Глава белорусского КГБ отметил, что в ведомстве отмечают беспрецедентное давление на Беларусь со стороны иностранных партнеров, связанное, как с санкционной политикой, так и с "некоторыми другими вещами". Тертель также сообщил, что доложил главе государства о конкретных лицах и планах по дестабилизации ситуации в стране. "Мы говорим о периоде 25-27 марта", - подчеркнул он, добавив, что КГБ отмечает рост террористических угроз с территории сопредельных государств.

Иван Тертель также подтвердил появившуюся ранее информацию о задержании белорусскими спецслужбами вооруженной группы лиц. "Изъяли большое количество оружия, боеприпасов, средств дистанционного подрыва взрывчатых веществ. Это достаточно высокого уровня профессионалы", - подчеркнул глава КГБ Беларуси.