Новости

Жители Подмосковья получат рассрочку в оплате услуг ЖКХ 15:04
Названы габариты самых больших квартир в стране 14:52
Песков назвал необъективной критику вакцины "Спутник V" за рубежом 14:48
Назван напиток, снижающий давление 14:42
Песков: Ограничений сроков работы губернаторов нет, важна эффективность работы 14:40
Песков назвал некорректным заявление про "Спутник V" и русскую рулетку 14:36
Названы возможные причины горения углеводородов в акватории Оби 14:25
Песков рассказал о добровольной вакцинации сотрудников Кремля 14:24
Курс евро опустился ниже 88 рублей впервые с осени 14:23
КГБ Беларуси фиксирует планы по дестабилизации ситуации в стране 14:17
Ледокол и буксиры ЗВО предотвратят подтопление Петербурга 14:13
В Москве водитель Porsche пробил стену паркинга 14:11
Интеграция РФ и Беларуси повысит общую конкурентоспособность двух стран 14:10
Песков назвал тревожной информацию СМИ о возможных кибератаках на Россию 14:09
В РПЦ выразили обеспокоенность ситуацией с гонением христиан в Африке 14:08
В кафе Новочебоксарска мужчина избил женщину, отмечавшую 8 марта 14:08
"ВКонтакте" оштрафовали на 1,5 млн за позднее удаление запрещенных данных 14:07
В аэропорту Казани таможенника задержали за взятку в 300 долларов 13:58
Путин назначил посла в Канаде 13:55
СМИ: Корея запретит лидеру сборной по шорт-треку выступать за КНР на ОИ-2022 13:55
Песков оценил контроль цен на продукты 13:51
Лыжник Большунов по итогам чемпионата мира заработал 3 млн рублей призовых 13:48
В Коми из-за замерзающего города возбудили дело 13:38
Зеленский пообещал оппозиционным телеканалам "пожизненный бан" в YouTube 13:37
Умер вокалист группы Entombed Ларс-Йёран Петров 13:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
09.03.2021 14:17
Рубрика: В мире

КГБ Беларуси фиксирует планы по дестабилизации ситуации в стране

Текст: Юрий Чернов

В Комитете государственной безопасности Беларуси заявили о беспрецедентном давлении на страну и фиксации планов по дестабилизации ситуации в ближайшее время. Об этом заявил председатель КГБ Иван Тертель после соответствующего доклада президенту республики Александру Лукашенко.

Фото: REUTERS
Генпрокуратура Беларуси потребовала у Литвы экстрадировать Тихановскую

"В ходе доклада главе государства обозначены основные проблемы, связанные с обеспечением национальной безопасности, и те угрозы, которые формируются в сфере внешнеполитической деятельности, внутренней ситуации. В целом мы констатируем, что обстановка в стране стабильная", - цитирует Тертеля агентство БЕЛТА.

Глава белорусского КГБ отметил, что в ведомстве отмечают беспрецедентное давление на Беларусь со стороны иностранных партнеров, связанное, как с санкционной политикой, так и с "некоторыми другими вещами". Тертель также сообщил, что доложил главе государства о конкретных лицах и планах по дестабилизации ситуации в стране. "Мы говорим о периоде 25-27 марта", - подчеркнул он, добавив, что КГБ отмечает рост террористических угроз с территории сопредельных государств.

Иван Тертель также подтвердил появившуюся ранее информацию о задержании белорусскими спецслужбами вооруженной группы лиц. "Изъяли большое количество оружия, боеприпасов, средств дистанционного подрыва взрывчатых веществ. Это достаточно высокого уровня профессионалы", - подчеркнул глава КГБ Беларуси.

В мире экс-СССР Беларусь Обстановка в Беларуси после выборов президента

Главное сегодня

Песков назвал тревожной информацию СМИ о возможных кибератаках на Россию
Курс евро опустился ниже 88 рублей впервые с осени
Госдума поддержала проект о блокировке сайтов за оправдание экстремизма
Лавров: РФ приветствует решение США вернуться в иранскую ядерную сделку
Правительство продлило эксперимент по маркировке воды до 1 июня
Администрация Байдена заявила об отказе от участия в "вечных войнах"
Премьер Словакии раскритиковал выступивших против закупки "Спутника V" политиков