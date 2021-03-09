Косачев оценил заявления США о "дискредитации" Россией американских вакцин

Заявления США о том, что российские спецслужбы якобы стремятся дискредитировать американские вакцины от коронавируса, это проявление недобросовестной конкуренции, считает комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Такое мнение он высказал, комментируя ТАСС слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса. Он заявил, что четыре российских сайта, якобы курируемые разведслужбами, распространяют ложные сведения об американских препаратах, не уточнив, о каких именно сайтах идет речь. Сообщения о "дезинформации" сначала появились в американской газете The Wall Street Journal.

"Беззастенчивая и абсолютно не добросовестная конкуренция с американской стороны", - считает Константин Косачев. "Либо спецслужбы США используют прессу в качестве сливного бачка, либо подхватывают инсинуации журналистов вдогонку и уже под них подгоняют свои теории заговора", - отметил сенатор.

Он также напомнил слова председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила с русской рулеткой перспективу экстренного одобрения российской вакцины в Европе. Если сопоставить эти факты, то "вопросы о том, кто и против кого ведет на самом деле войны вакцин, отпадают сами собой", резюмировал Косачев.