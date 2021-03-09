Косачев оценил заявления США о "дискредитации" Россией американских вакцин

Такое мнение он высказал, комментируя ТАСС слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса. Он заявил, что четыре российских сайта, якобы курируемые разведслужбами, распространяют ложные сведения об американских препаратах, не уточнив, о каких именно сайтах идет речь. Сообщения о "дезинформации" сначала появились в американской газете The Wall Street Journal.
"Беззастенчивая и абсолютно не добросовестная конкуренция с американской стороны", - считает Константин Косачев. "Либо спецслужбы США используют прессу в качестве сливного бачка, либо подхватывают инсинуации журналистов вдогонку и уже под них подгоняют свои теории заговора", - отметил сенатор.
Он также напомнил слова председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила с русской рулеткой перспективу экстренного одобрения российской вакцины в Европе. Если сопоставить эти факты, то "вопросы о том, кто и против кого ведет на самом деле войны вакцин, отпадают сами собой", резюмировал Косачев.