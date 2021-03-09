Крупнейший производитель труб в России объявил о покупке ЧТПЗ

"Трубная металлургическая компания" выкупит 86,54% группы ЧТПЗ у Андрея Комарова за 84,2 млрд руб. В группу входят Челябинский трубопрокатный и Первоуральский новотрубный заводы.

"Все необходимые одобрения, в том числе от ФАС, получены", - говорится в совместном сообщении двух компаний, пишет РБК.

Согласно закону, ТМК обязана сделать акционерам ЧТПЗ предложение о выкупе акций по максимально цене, либо средней за последние шесть месяцев. Но так, как цена сделки выше рыночной, то цена выкупа может составить 320 рублей за акцию, подсчитал руководитель рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов.