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09.03.2021 18:46
Рубрика: Власть

Ошибка - не преступление

КС РФ не позволил считать неправомерный налоговый вычет обманом
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 49(8400)
Конституционный суд РФ обязал фискальные органы самостоятельно контролировать предоставление налоговых вычетов. Необоснованное обогащение гражданина в случае их ошибки не может считаться преступлением, постановил КС.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

С жалобой на Уголовный кодекс обратился бывший военный Владислав Калугаров, который посчитал, что был несправедливо обвинен в обмане налоговой. В 2015 году он купил квартиру как участник накопительно-ипотечной системы военнослужащих, то есть кредит за него заплатило государство. Тем не менее налоговая инспекция Волгоградской области одобрила Калугарову налоговый вычет, но с ним не согласилась военная прокуратура. Приговор - 50 тысяч штрафа и клеймо мошенника.

Фото: mukhina1 / iStock
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Оспорить решение суда не удалось. Военнослужащий обязан был знать, что налоговый вычет ему не положен, поскольку налоговое законодательство опубликовано и доступно - так посчитали служители фемиды. Но в обращении мужчина отметил, что все документы предоставил и факт покупки жилья по "военной ипотеке" не скрывал. Налоговая провела проверку его декларации. Но на суде сотрудники ИФНС заявили: они не знали, что "военная ипотека" - это перечисление бюджетных средств в погашение кредита перед банком за жилье.

- Допрошенные сотрудники ИФНС имеют высшее образование, и оно не позволило им разобраться, что военная ипотека - это бюджетные деньги, - указал Калугаров. - Тогда непонятно, почему суды всех инстанций пришли к выводу, что я, имеющий на момент обращения в налоговый орган только среднее образование, должен был понимать, что вычет мне не положен.

По мнению заявителя, примененный в его деле подход нарушает статьи 18 и 46 Конституции, то есть гарантированное право на судебную защиту.

Владислав Калугаров сослался и на решение КС, вынесенное в прошлом году по аналогичному вопросу, поставленному перед судом Михаилом Литвиновым из Выборга. Суд тогда прямо указал, что само по себе обращение за налоговым вычетом не образует объективных признаков мошенничества, если заявитель полностью и своевременно предоставил все необходимые документы.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
ФНС упростит россиянам получение налогового вычета

Новым постановлением КС еще раз подтвердил, что статья 159 УК РФ не противоречит Конституции, поскольку "не предполагает возложения уголовной ответственности за необоснованное обращение налогоплательщика в налоговый орган с целью реализации права на получение имущественного налогового вычета в случае, когда налоговым органом подтверждено, а в дальнейшем опровергнуто у него право на такой вычет".

Дело Владислава Калугарова подлежит пересмотру.

Власть Право Финансовое право Судебная власть Конституционный суд Налоговые вычеты Налоговое законодательство

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