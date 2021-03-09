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09.03.2021 14:23
Рубрика: Экономика

Курс евро опустился ниже 88 рублей впервые с осени

Текст: Роман Маркелов

Курс евро впервые с сентября 2020 года опустился ниже 88 рублей, следует из данных Московской биржи. Российская валюта в последнее время заметно растет к евро и продолжит расти дальше, полагает аналитик.

Фото: istock
Определены колебания курса рубля в течение ближайшего месяца

По состоянию на 14.02 мск, курс евро снижался на минимуме до 87,95 рубля. Курс доллара на торгах во вторник также дешевеет к рублю: на минимуме он опускался до отметки 73,89 рубля. Баррель нефти марки Brent на данный момент растет более чем на 1% и стоит около 69 долларов, следует из данных биржи ICE.

За последние две недели российская валюта укрепилась к евро более чем на три рубля. Это укрепление могло быть еще более значительным, если бы российская валюта не оставалась под давлением риска введения новых ограничений со стороны США, которые могут затронуть рынок ОФЗ, считает старший экономист банка "Открытие" Максим Петроневич.

Подобная динамика европейской валюты вызвана главным образом ослаблением евро против доллара США, считает он. "Американская экономика на фоне экономики Еврозоны выглядит явным лидером по темпам и сроку "выздоровления" вследствие активной вакцинации населения (28 доз/100 человек против 9 доз/100 человек в Еврозоне), падения уровня заболеваемости, а также активного восстановления экспорта и внутреннего спроса", - говорит он.

По его мнению, указанная тенденция продолжится и далее. Если новые санкции сохранят персонифицированный характер и внешнеполитическая повестка улучшится, в течение марта курс рубля может пробить психологическую отметку 73 рублей по отношению к доллару и 86 рублей - по отношению к евро, прогнозирует он.

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