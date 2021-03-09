Кузнецова предложила пересмотреть требования по организации летнего отдыха

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в адрес руководителя Роспотребнадзора - главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой с просьбой пересмотреть санитарно-эпидемиологические требования по организации отдыха и оздоровления детей на летний период, предусмотрев расширение форматов летнего отдыха и досуговой занятости для детей.

Дело в том, что в 2020 году для профилактики пандемии коронавирусной инфекции были приняты ограничениями в этой сфере. В частности, оздоровительную кампанию можно было проводить только в пределах региона проживания, а также рекомендовалось заполнять летние лагеря и дома отдыха лишь на половину.

Когда стало известно, что действие этих ограничений продлено до 1 января 2022 года, в адрес омбудсмена стали поступать многочисленные обращения от родителей, детей и руководителей организаций отдыха с жалобами на избыточность принятых мер профилактики.

Этот факт подтверждает опыт прошлого года, когда выросло число несчастных случаев и чрезвычайных происшествий с детьми. Так пресс-служба детского омбудсмена приводит такую статистику: за три летних месяца 2020 года по разным причинам погибли 885 детей - в 1,7 раза больше, чем летом 2019 года. Почти в 70 раз (до 11 124) увеличилось число пострадавших детей, не охваченных организованным отдыхом.

При этом, по данным Минздрава России, по состоянию на 12.02.2021 г. выявлено 334 411 заболеваний COVID-19 среди детей, каждый десятый - в летний период. По информации, представленной Министерством просвещения РФ, случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены в 16 субъектах России в 31 организации отдыха и оздоровления детей, что составляет всего лишь 0,3 процента от всех организаций, задействованных в летней оздоровительной кампании. Заболевание у детей преимущественно протекает в легкой форме, смертельных случаев не зафиксировано.

"В сведениях Минпросвещения не уточняется, сколько детей заболело именно в организациях отдыха и оздоровления, но даже если учесть, что в прошлом году организованных отдыхом было охвачено только 5 процентов несовершеннолетних, и только в 0,3 процента лагерей были выявлены заболевшие дети, мы видим, что это число очень небольшое", - подчеркивает омбудсмен.

Между тем, по ее мнению, нельзя умалять уровень других опасностей. "Безусловно, сейчас важно найти самые оптимальные решения, которые, с одной стороны, обязательно будут учитывать текущую санитарно-эпидемиологическую обстановку, а с другой - позволят обеспечить полноценный охват детей разнообразными формами организованного летнего отдыха и досуга, а значит, в полной мере будут содействовать обеспечению безопасности и наилучших интересов детей", - убеждена Анна Кузнецова.

Справка "РГ"

Летняя оздоровительная кампания в 2020 году была организована в 59 субъектах Российской Федерации, на территории которых осуществляли деятельность 9 137 лагерей. Отдохнуть в организациях отдыха и оздоровления удалось 5 процентам от общего числа детей 7-17 лет.