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09.03.2021 16:08
Рубрика: Общество

Лауреат Пушкинского конкурса разработал ПО для изучения русского языка

Текст: Елена Кухтенкова
В Google Play Store появилось приложение "Играй и учись" (английская аббревиатура - РAL) для изучения русского языка, которое разработал лауреат Пушкинского конкурса "РГ", преподаватель Университета имени Джавахарлала Неру (Индия) Сону Саини.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С помощью технической новинки учащиеся смогут быстро определить уровень своих знаний. Для этого придуманы три варианта заданий: во-первых, можно сдать тест по русскому языку, литературе и культуре. Также в приложении есть головоломки с набором вариантов ответов из картинок, а третий тип заданий основан на видеоклипах.

Фото: Ирина Калашникова/РИА Новости
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Игровой метод обучения, по мнению русиста, наиболее предпочтителен и востребован среди школьников и студентов и используется преподавателями во всем мире.

В создании приложения Сону также помогали российские русисты Екатерина Смирнова и Елена Белихина, а его разработкой занимался программист Зэев Фрайман из Израиля.

"Формат игры позволяет участникам набирать очки ("золотые монеты") - за каждый правильный ответ. Очки могут быть использованы для доступа к викторине следующего уровня. Пользователи также будут слушать музыку в фоновом режиме", - рассказывает Сону Саини "РГ". Приложение многофункционально, его можно использовать для изучения не только русского, но и других предметов.

Сону Саини убежден, что "Играй и учись" особенно актуально во времена пандемии, когда страны перешли на дистанционное обучение.

Справка "РГ"

Лауреат Пушкинского конкурса "РГ" уже знаком нашим читателям как автор другого приложения "Читалка: рассказы Михаила Зощенко на русском и на языке хинди". Оно разработана для всех желающих читать русскую литературу, как на "великом и могучем", так и на диалекте индийского языка - хинди, распространенного в серверных и центральных регионах Индии. "Читалка" доступна абсолютно бесплатно.

"В приложении есть конвертер текста в речь, поэтому пользователь может слушать рассказы Зощенко на русском и на языке хинди", - комментирует "РГ" Сону Саини. - Это попытка сделать доступной русскую литературу в оригинале и переводе в цифровом виде".

Пушкинский конкурс Общество Образование

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