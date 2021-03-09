Лавров: РФ приветствует решение США вернуться в иранскую ядерную сделку

"Мы приветствуем решение администрации Джо Байдена вернуться в СВПД, оно, правда, еще не реализовано, поскольку в самих США, как я понимаю, идет процесс осмысления того, каким образом это сделать", - заявил Сергей Лавров, добавив, что в мире все громче звучат голоса в поддержку возрождения этого плана действий.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва убеждена в том, что задачу восстановления СВПД в полном объеме в нынешних условиях не следует перегружать "какими-то другими, пусть очень важными соображениями и озабоченностями". "Для того, чтобы решить эту ближайшую задачу, мы считаем вполне возможным выработать синхронные шаги, одновременные шаги, по этапам, которые должны будут предпринять иранцы и США", - отметил Сергей Лавров.