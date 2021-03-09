Лыжник Большунов по итогам чемпионата мира заработал 3 млн рублей призовых

Россиянин Александр Большунов заработал самые большие призовые среди лыжников на прошедшем в Германии чемпионате мира.

Как сообщает издание Dagbladet, наибольшая сумма призовых у норвежки Терезы Йохауг. За свое выступление она заработала более 513 тысяч норвежских крон. Это почти 4,5 миллиона рублей.

Среди мужчин лучший результат у Большунова. На его счету золотая, две серебряные и одна бронзовая медали. Это принесло Большунову чуть более 350 тысяч норвежских крон или более трех миллионов рублей.