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09.03.2021 11:30
Рубрика: Экономика

Минфин допустил, что будет меньше брать в долг

Текст: Роман Маркелов
В Минфине допустили, что в этом году объем заимствований для финансирования дефицита федерального бюджета может быть снижен. Это позволит сохранить безопасный уровень российского госдолга и повысить привлекательность отечественной экономики для инвесторов, рассказал журналистам министр финансов Антон Силуанов.
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ РИА Новости Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ РИА Новости
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ РИА Новости

"Бюджетные проектировки на 2021 год предполагают сохранение контрциклической направленности бюджета и повышенный размер дефицита в переходный период 2021 года (2,4%ВВП), финансирование которого предполагалось за счет государственных заимствований. Вместе с тем фактическое исполнение федерального бюджета за прошлый год оказалось лучше ожидаемого. В первую очередь благодаря более динамичному поступлению ненефтегазовых доходов", - сообщил Силуанов.

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За счет роста ненефтегазовых доходов значительно выросли свободные бюджетные остатки, отметил министр финансов. Рост последних позволяет рассмотреть возможность направления этих денег на частичное финансирование расходов, которые идут сверх уровня структурного первичного дефицита в 0,5% ВВП, с одновременным сокращением объема заимствований, уточнил Силуанов.

"Постепенное снижение заимствований поможет быстрее нормализовать бюджетную политику в части ее влияния на долговые рынки. Безусловно, это положительно скажется на процентных ставках в экономике, что позволит поддержать рост частных инвестиций, а также позволит долговому рынку спокойно реагировать на возможные санкционные риски", - рассчитывает Силуанов. По его словам, возможное сокращение в этом году заимствований обеспечит сохранение уровня госдолга в ближайшие три года в пределах 20% ВВП, что позволит сохранить высокий уровень доверия со стороны инвесторов в долговой российский рынок, а также позволит более гибко реагировать на возможные вызовы и угрозы, в том числе связанные с пандемией.

Фото: iStock
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Структурный первичный дефицит федерального бюджета в 2021 году предусмотрен на уровне 1,46 трлн рублей. За счет внутренних источников финансирования бюджета предполагается покрытие выпадающих доходов бюджета (это 625 млрд рублей), обусловленных сокращением добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. В законе о федеральном бюджете на ближайшие три года установлен предельный уровень госдолга по отношению к прогнозируемому объему ВВП на уровне 20,4%. В 2022 году этот показатель не должен превышать 20,8%, в 2023 году - 21,4%. Ранее в Минфине подчеркивали, что считают уровень госдолга около 20% ВВП безопасным.

В феврале Счетная палата сообщала, что в 2020 году российский госдолг составил 17,8% ВВП. По данным ведомства, он увеличился за год на 5,4 трлн рублей и приблизился к 19 трлн рублей.

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