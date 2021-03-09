Мишустин поменял подсчет стажа для досрочной пенсии

Новости

В московском метро мужчина распылил газ в вагоне 10:50
Полкилограмма камней достали из мочевого пузыря жителя Ишима 10:50
Трубоукладчик "Академик Черский" прибыл для испытаний в Калининград 10:49
На HBO Max выложили новую "Лигу справедливости" вместо "Тома и Джерри" 10:45
МВД найдет устроителей кровавых собачьих боев под Воронежем 10:45
Мясников оценил необходимость делать прививку переболевшим COVID-19 10:43
Умер главный тренер "Красной Армии" Александр Левицкий 10:41
В Москве подорожало жилье бизнес-класса 10:21
ЗАГСы Москвы рассказали о самых популярных "космических" именах детей 10:21
Израиль не признал используемую на Украине вакцину от COVID-19 10:18
В Югре завершили утилизацию углеводородов после аварии на Оби 10:05
Российская артиллерия стала самой точной в мире 09:49
В Финляндии перенесут муниципальные выборы из-за коронавируса 09:45
СМИ: В России заморозят цены на мясо птицы 09:41
В Курганской области отменили самоизоляцию для жителей старше 65 лет 09:40
Мишустин распорядился выдать жилищные сертификаты 5,5 тыс. семей 09:19
Спрос на подержанные ноутбуки в России вырос на 42% 09:13
Шведские ученые признали "Спутник V" самой эффективной вакциной 09:07
Автоматический гранатомет "Балкан" прошел госиспытания 09:05
Генпрокуратура назвала регионы РФ с самым высоким уровнем коррупции 09:01
Пермские ученые создали новый строительный материал, сберегающий тепло 08:57
Тарасенко после тяжелой травмы набрал первое с 2019 года очко в НХЛ 08:55
США обеспокоены возможностями России и Китая в космосе 08:42
СМИ: Церемония начала эстафеты олимпийского огня пройдет без зрителей 08:21
Вакцинация от COVID-19 для учителей останется добровольной 08:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
09.03.2021 10:00
Рубрика: Власть

Мишустин поменял подсчет стажа для досрочной пенсии

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин расширил правила досрочного выхода на пенсию для отдельных категорий граждан. Учителям, врачам, пожарным, спасателям и ряду других работников в трудовой стаж станут включать периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации. На это время за ними должны сохраняться рабочие места и зарплата, а работодатели - отчислять взносы на обязательное пенсионное страхование.

Фото: iStock
Экономист разъяснил, как повысить размер будущей пенсии

Утвержденный порядок распространяется на все категории работников, которые имеют право на досрочную пенсию по старости. Актуальнее всего, полагают в правительстве, он для тех профессий, которые требуют постоянного повышения квалификации, в частности, педагогам и медицинским работникам.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Пенсии и пособия Правительство Председатель Правительства

Главное сегодня

Россия установила рекорд по поставкам продовольствия за рубеж
Создатели "Спутника V" потребовали извинений от ЕMA за слова о вакцине
Вакцинация от COVID-19 для учителей останется добровольной
За фейки о росте цен предложили ввести уголовную ответственность
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
Пенсии работающим пенсионерам предложили пересчитать
Песков рассказал про ответ на новые санкции Запада