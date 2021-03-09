Мишустин поменял подсчет стажа для досрочной пенсии

Премьер-министр Михаил Мишустин расширил правила досрочного выхода на пенсию для отдельных категорий граждан. Учителям, врачам, пожарным, спасателям и ряду других работников в трудовой стаж станут включать периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации. На это время за ними должны сохраняться рабочие места и зарплата, а работодатели - отчислять взносы на обязательное пенсионное страхование.

Утвержденный порядок распространяется на все категории работников, которые имеют право на досрочную пенсию по старости. Актуальнее всего, полагают в правительстве, он для тех профессий, которые требуют постоянного повышения квалификации, в частности, педагогам и медицинским работникам.