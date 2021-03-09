Оценка их динамики поручена министерству экономического развития. Если возникает риск существенного подорожания товаров, информация передается в профильные ведомства для подготовки мер экономического реагирования.

Распоряжением определены группы товаров и услуг, за которые отвечают конкретные министерства. У министерства сельского хозяйства, например, их 12, включая яйца, сахар, хлеб, табачные изделия. В ведении Минпромторга 13 позиций, в том числе одежда, мебель, стройматериалы, персональные компьютеры.

Министерство здравоохранения будет особо следить за ценами на медицинские изделия и лекарственные препараты для медицинского применения, а также за стоимостью медицинских и санаторно-оздоровительных услуг, Минпросвещения - за услугами дошкольного воспитания, общего и среднего профессионального образования, Минобрнауки - за ценами на услуги высшего образования.

Минэнерго поручены стоимость бензина и дизеля, Минцифры - услуг связи, Минстрою - жилищно-коммунальных услуг.