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09.03.2021 11:13
Рубрика: Власть

Кабмин ввел постоянный мониторинг цен на потребительские товары

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин усилил контроль за ценами на потребительском рынке, установив постоянный мониторинг стоимости отдельных категорий товаров и услуг. Новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания цен.
Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Оценка их динамики поручена министерству экономического развития. Если возникает риск существенного подорожания товаров, информация передается в профильные ведомства для подготовки мер экономического реагирования.

Распоряжением определены группы товаров и услуг, за которые отвечают конкретные министерства. У министерства сельского хозяйства, например, их 12, включая яйца, сахар, хлеб, табачные изделия. В ведении Минпромторга 13 позиций, в том числе одежда, мебель, стройматериалы, персональные компьютеры.

Министерство здравоохранения будет особо следить за ценами на медицинские изделия и лекарственные препараты для медицинского применения, а также за стоимостью медицинских и санаторно-оздоровительных услуг, Минпросвещения - за услугами дошкольного воспитания, общего и среднего профессионального образования, Минобрнауки - за ценами на услуги высшего образования.

Минэнерго поручены стоимость бензина и дизеля, Минцифры - услуг связи, Минстрою - жилищно-коммунальных услуг.

Власть Работа власти Госуправление Экономика Товары и цены Правительство Председатель Правительства Правительство Цены на продукты

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