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09.03.2021 18:58
Рубрика: Культура

Мультфильм "Простоквашино" собрал более 30 миллионов просмотров на Youtube

Текст: Наталья Лебедева
Youtube-канал киностудии "Союзмультфильм" в дни мартовских праздников установил новый рекорд - более миллиарда зрительских просмотров. Что само по себе серьезное заявление для канала, который существует без малого три года. А самым просматриваемым стал обновленный мультсериал "Простоквашино", который опередил и "Ну, погоди!", и "Оранжевую корову".

Как рассказали в пресс-службе "Союзмультфильма", один из сборников серий "Простоквашино" собрал более 35 миллионов просмотров. Видимо, юным зрителям пришлись по душе обновленные Дядя Федор, Пес Шарик, Кот Матроскин, Почтальон Печкин и новые персонажи - младшая сестра главного героя Вера Павловна и харизматичная няня Маргарита Егоровна. Да и трудно устоять перед мощной командой актеров, чьими голосами заговорили мультгерои - Антон Табаков, Гарик Сукачев, Иван Охлобыстин, Юлия Меньшова, Татьяна Васильева, Павел Деревянко.

Фото: kinopoisk.ru
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На втором месте - подборка эпизодов классического "Ну, погоди!", у которой порядка 22 миллионов просмотров. Волк и Заяц радует ребятишек и их родителей уже больше полувека. Замыкает тройку лидеров мультсериал о веселом и беззаботном детстве "Оранжевая корова". Маленькие и забавные персонажи Зо, Бо, Муся, Федя, Коля, Макар, Серый, Лиска и Миша собрали 17 миллионов просмотров.

Также в топе просмотров - классические и новые короткометражные мультфильмы - "Лентяйка Василиса" (реж. Марина Карпова, 2018 г.), "Как кричит крокодил" (реж. Элла Авакян, 2012 г.), "Даша и Людоед" (реж. Наталья Суринович, 2015 г.), серия "Обезьянки" (реж. Леонид Шварцман, (1983-1997 гг.), "Антошка" (реж. Леонид Носырев, 1969 г.).

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