На Украине пытаются вменить госизмену учительнице русской словесности

Судебное следствие по делу учителя русского языка Татьяны Кузьмич, которую обвиняют в "государственной измене", завершено и передано в суд.

Дело в буквальном и переносном смысле тяжелое. Это более 106 ГБ информации, включая видеозаписи допросов, экспертизы. Об этом Россотрудничеству сообщила адвокат обвиняемой Светлана Новицкая.

Как писала "РГ", в сентябре 2020 года Херсонский областной суд поместил педагога под стражу до 9 октября. Потом ее выпустили на свободу под залог. Однако Татьяна в электронном браслете, чтобы не покинула территорию Украины. Она может свободно перемещаться, ходить на работу, сообщает сайт Россотрудничества.

Арест русиста, которую Служба безопасности Украины (СБУ) обвиняет в государственной измене, назван независимыми юристами и наблюдателями грубым нарушением гражданских прав и свобод. Вина ее, считает следствие, состоит в том, что она "шпионила на Москву в Херсонской области" и , что еще абсурднее, создала агентурную сеть на Украине. В доказательство приводят найденную во время обыска небольшую сумму российских рублей, а также издания на русском языке. Учителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Как писало осенью издание "Политнавигатор", Татьяна Кузьмич в рамках исполнения своих профессиональных обязанностей регулярно с 2008 года принимала участие в фестивале "Великое русское слово", который проводился в Крыму, а также популяризировала русский язык.

Впрочем, первое судебное заседание пришлось отложить. "Было назначено судебное слушание в присутствии одной судьи, - сообщила адвокат Кузьмич. - Однако я выступила против такого процесса, поскольку, во-первых, помимо меня пока нет других адвокатов, а, во-вторых, я ходатайствую о том, чтобы дело рассматривала коллегия из трех судей с присяжными. Новая дата суда пока не известна".