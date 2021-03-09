Нарышкин: В Вашингтоне недовольны "Грузинской мечтой"

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что в Вашингтоне нарастает недовольство ситуацией в Грузии, в частности, действиями правящей партии "Грузинская мечта". Об этом говорится в заявлении директора, опубликованном на странице пресс-службы СВР.

"США еще со времен М.Саакашвили привыкли в "ручном режиме" управлять политическими процессами в Грузии, диктовать, как должна функционировать власть и какую линию проводить в отношении оппозиции. В последнее время в Вашингтоне нарастает недовольство действиями правящей партии "Грузинская мечта", которая уклоняется от безропотного выполнения американских требований. В Белом доме раздражены тем, что "мечтатели" не в полной мере выполняют установку безоговорочно следовать курсу на евроатлантическую интеграцию", - говорится в заявлении.

Глава СВР отмечает, что для наведения порядка в Грузии США планируют наладить системную работу по оказанию поддержки оппозиции и одновременному подрыву позиций "Грузинской мечты". Отмечается, что Вашингтон также настраивает своих европейских партнеров на поддержку грузинской оппозиции. "В Вашингтоне дают понять властям Грузии, что дальнейшая линия Белого дома в отношении Тбилиси будет определяться готовностью грузинского руководства точно следовать американским указаниям", - подчеркивает Сергей Нарышкин.

"Пример Грузии красноречиво свидетельствует о том, что стремление отдельных национальных элит заручиться покровительством Вашингтона для решения своих текущих задач быстро приводит к утрате де-факто суверенитета и возможности проводить самостоятельную политику как на внешней арене, так и внутри собственной страны", - заключил директор СВР России.