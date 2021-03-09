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09.03.2021 13:58
Рубрика: Общество

Психологи: непонимание собеседника не дает закончить разговор вовремя

Текст: Наталья Панасенко

Исследование, проведенное психологами из Гарвардского университета (США), подтверждает то, о чем многие подозревали: люди не понимают намерения собеседника и не могут завершить разговор в нужное время.

Фото: pixabay.com
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Для двух исследований, результаты которых опубликованы в научном журнале PNAS, в общей сложности было изучено около 932 разговоров.

Психологи попросили добровольцев поделиться своими впечатлениями от беседы, в частности: когда они хотели, чтобы разговор закончился, и оценить, когда их собеседник (близкий человек в первом исследовании и незнакомец во втором) хотел завершения разговора.

Таким образом, вопрос заключался в том, были ли люди удовлетворены продолжительностью разговора. Результат оказался удивительный. Разговоры почти никогда не заканчивались, когда того хотели собеседники - только 1,59% всех разговоров заканчивались к общему удовлетворению, когда этого хотели оба участника. Лишь изредка они заканчивались в тот момент, когда один из двоих захотел замолчать (29,37%) и тем самым показать, что беседа закончена. У 46,83% беседа тянулась и тянулась, хотя собеседники на самом деле хотели бы ее окончания. И только 9,52% пар завершили разговор, хотя оба хотели его продолжить.

Вывод исследователей: люди никогда не заканчивают разговор тогда, когда хотят этого. Почему? Авторы работы предполагают, что для оптимального определения момента конца разговора решающими являются не только собственные потребности, но и попытки предугадать желания другого человека. Чтобы не нарушать доверительные отношения, собеседники часто не говорят напрямую, чего хотят, а пытаются угадать желания друг друга. Важная информация намеренно не дается в разговоре, вместо нее посылаются сигналы, которые не всегда верно интерпретируются.

Фото: pixabay.com
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Интересный факт: не имело большого значения, были ли опрошенные знакомыми людьми или собеседниками по случаю. Это показал второй эксперимент, в котором участвовали 252 добровольца, которые не были знакомы между собой. Рассадив пары по комнатам, психологи попросили участников пообщаться от одной до 45 минут. Затем их спросили, в какой момент им хотелось бы, чтобы общение закончилось. Результат: почти половине добровольцев понравился бы такой разговор, который на четверть был бы дольше или короче, чем в итоге получилось на самом деле.

Но какое практическое значение имеет это исследование? Какая проблема в том, длится разговор дольше или короче, чем того хотелось бы собеседникам? По мнению авторов, то, что можно было бы расценить как человеческую эксцентричность, вполне может стать актуальной проблемой с глобальной точки зрения. Вопрос в том, в скольких сообществах находятся люди и сколько времени вынуждены общаться каждый день. "Социальное взаимодействие имеет решающее значение для психического благополучия, физического здоровья и долголетия. Чем больше мы узнаем о человеческом общении - как его начать, а когда уместно закончить, что в нем радует, а что разочаровывает, - тем больше это принесет нам пользы", - заключают авторы исследования.

Общество Наука

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